Tunalito tiene puente nuevo

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, junto al intendente de Purmamarca, Humberto López, y el gerente de Operaciones del Tren Solar de la Quebrada, Sebastián Luna, dejaron inaugurado un nuevo puente peatonal-productivo en la localidad de Tunalito.

La infraestructura mejora la conectividad y beneficia tanto a los productores locales como a los miles de peregrinos que cada año transitan hacia el santuario de la Virgen de Punta Corral.

Garantiza un cruce seguro sobre el río, especialmente en una época en la que se incrementa significativamente la circulación por la peregrinación y el crecimiento de la actividad productiva.

Además de su valor para el turismo religioso, el puente cumple un rol fundamental en el desarrollo local, ya que facilita el acceso de los niños a sus establecimientos educativos y permite que los productores puedan trasladar sus cosechas desde las huertas de la zona.

Las autoridades explicaron que el proyecto se ejecutó en un plazo de 20 días y contó con la participación activa de los vecinos de la zona, la Intendencia de Purmamarca, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y la directiva del Tren Solar de la Quebrada.