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BTS confirmó dos shows en La Plata: fechas, gira y cómo comprar entradas

La banda surcoreana se presentará por primera vez en Argentina en octubre, en el marco de su “BTS World Tour Arirang”.

Viernes, 27 de marzo de 2026 18:49
BTS | LA BANDA LLEGA A ARGENTINA POR PRIMERA VEZ EN OCTUBRE

La banda surcoreana BTS confirmó su llegada a la Argentina con dos shows en el Estadio Único de La Plata, previstos para los días 23 y 24 de octubre, en lo que será su primera presentación en el país.

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Los recitales formarán parte del “BTS World Tour Arirang”, una gira internacional que recorrerá Asia, Europa y América Latina, y que ya genera gran expectativa entre sus seguidores.

En cuanto a la venta de entradas, se informó que habrá una instancia de preventa exclusiva para miembros de ARMY Membership (Global), quienes deberán registrarse previamente en la plataforma Weverse.

La preventa se realizará entre el martes 7 y el miércoles 8 de abril, dependiendo del show, mientras que la venta general comenzará el viernes 10 de abril a las 10.

Desde la organización indicaron que los tickets estarán disponibles a través de All Access y que los horarios de compra se regirán por la zona horaria de Buenos Aires.

BTS es considerado uno de los fenómenos musicales más importantes a nivel mundial dentro del K-pop, con una enorme base de seguidores en Argentina, lo que anticipa una alta demanda para ambas fechas.

Los shows en La Plata se perfilan como uno de los eventos musicales más convocantes del año en el país.

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