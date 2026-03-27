El Same ya asistió a más de 900 personas en el camino a Punta Corral

El director del Same, Pablo Jure, informó esta mañana que hasta ahora ya se realizaron "más de 900 asistencias sanitarias en distintos puestos del camino a Punta Corral" y destacó el trabajo que vienen llevando adelante los trabajadores para contener a los peregrinos.

En diálogo con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, el especialista estimó que "deben haber subido más de 10 mil personas entre el fin de semana y ahora", pero que desde anoche "es impresionante la cantidad de gente que está subiendo tanto por Tumbaya como por Tunalito". "A esta fecha nosotros aproximadamente siempre tenemos entre 10 el 12 por ciento del total de la gente que sube", agregó.

"El operativo del Same hasta ahora viene bien, nosotros el miércoles ya hicimos todo el despliegue y se montó todo. Ayer hice el recorrido completo puesto por puesto para verificar que esté todo funcionando. Ya vamos más de 900 asistencias realizadas en la mayoría de los puestos así que venimos trabajando muy bien", señaló Jure.

El doctor explicó que la gran mayoría de las asistencias que tuvieron hasta ahora fueron por "el mal agudo de montaña, por el agotamiento físico, las deshidrataciones las hipertensiones arteriales y la diabetes descompensada". "Además, hay mucha gente con condiciones oncológicas que sube por una condición de fe y obviamente nosotros tratamos de acompañarlos para que puedan estar cubiertos y protegidos por el equipo de salud. Asi que para nosotros es un orgullo poder brindarle la asistencia y que ellos puedan cumplir su acto de fe, que es llegar hasta el santuario y poder ver a la virgencita", añadió.

Consultado sobre cómo se viene desarrollando el operatuivo hasta el momento, el titular del Same expresó que la organización "viene muy bien" y que si bien aún no se llegó a lo máximo todavía porque recién están en ascenso, ya es "un poquito más elevado el promedio de personas que los años anteriores". El funcionario destacó que "los caminos están muy bien" tanto por Tunalito como por Tumbaya y que todos los puestos sanitarios ya están perfectamente montados. "Le recomendamos a la gente que cualquier necesidad se acerque a los puestos montados, en los que siempre va a haber un médico y personal sanitario como enfermeros técnicos en emergencia que puedan brindarles la asistencia necesaria", manifestó Jure.

El especialista sostuvo que es fundamental que cada persona lleve por lo menos entre 3 y 5 litros en botellas que no sean descartables, "porque sino después es un asco lo que dejan en los caminos". "Queda todo muy sucio y eso entorpece mucho las actividades de la peregrinación y sería lindo que nos conscienticemos para mantener la limpieza personal, no tirar los papelitos de los caramelos y de las galletitas en el camino", indicó.

Jure también destacó el hospital de campaña que se para que pueda trabajar conjuntamente con el equipo del Same y resaltó el compromiso de la gente que vino de Tucumán, de Santiago del Estero, de Salta y de Córdoba a participar en el operativo brindando asistencia. "Para nosotros es un verdadero orgullo y placer poder contar con todos los sistemas de emergencia, lo que trasciende las condiciones políticas tanto nacionales como provinciales de los estados", aseveró.

Para finalizar, el director del Same confirmó que los trabajadores sanitarios estarán hsta el lunes, día en que quedará un médico con un equipo en Punta Corral y de ahí se empezará a hacer el rastrillaje para que ante cualquier eventualidad de algún peregrino que haya quedado varado se lo pueda rescatar y bajarlo hasta Tumbaya. "El gran operativo finaliza el domingo a la noche. Nosotros empezamos a replegar generalmente entre las 2 y las 3 de la mañana", concluyó.