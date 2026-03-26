Jujuy sumará vuelo directo hacia Iquique

El gobernador de Jujuy Carlos Sadir, anunció que desde agosto la provincia contará con dos vuelos semanales hacia Iquique. Además, informó que se extendió el acuerdo para continuar con las operaciones de la ruta Jujuy-Asunción.

"Quiero contarles que extendimos el acuerdo con la empresa Paranair para que Jujuy continúe teniendo vuelos hacia y desde Asunción del Paraguay. Además, quiero anunciarles que a partir del 2 de agosto comenzamos a volar a Iquique, con dos frecuencias semanales", afirmó el mandatario.

"Nuestra hermosa provincia sigue sumando rutas a su conectividad aérea, generando más oportunidades y más desarrollo turístico para Jujuy y los jujeños", resaltó el gobernador.

En febrero, el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy anunció la incorporación a partir del 2 de abril de una nueva ruta aérea que conectará Jujuy con Córdoba. La frecuencia será de tres vuelos semanales, fortaleciendo la conectividad y ampliando las oportunidades de desarrollo turístico y comercial. Esta nueva conexión directa representa un paso estratégico para continuar consolidando a Jujuy como uno de los destinos de mayor crecimiento en Argentina, facilitando el acceso desde uno de los hubs más importantes del interior del país.

Presentación en Córdoba

DIEGO VALDECANTOS

Jujuy completó este miércoles en la ciudad de Córdoba la presentación oficial de su calendario “Devoción en las Alturas”. El evento, realizado en el Hotel Y111, marcó el cierre de la gira promocional que ya recorrió San Salvador y Buenos Aires. La presentación estuvo encabezada por el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, junto al secretario de Turismo, Diego Valdecantos, y la directora del Ente de Promoción Turística, Melina Ainstein.

Durante el encuentro, los funcionarios destacaron que la operatividad de la ruta aérea de Flybondy -que contará con tres frecuencias semanales- es una pieza estratégica para facilitar el flujo de visitantes cordobeses hacia las cuatro regiones jujeñas durante el próximo fin de semana largo.

En cuanto a la oferta para Semana Santa, las autoridades detallaron que el calendario unificado incluye más de 150 actividades que combinan la fe con las tradiciones culturales de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas. Posadas subrayó el esfuerzo conjunto con el sector privado para mantener la competitividad del destino mediante una política de tarifas equilibradas, buscando asegurar que la provincia siga siendo una opción accesible para el turismo nacional. Como cierre de la jornada, se recordó que toda la programación de eventos ya se encuentra digitalizada.

Los operadores y turistas pueden acceder al cronograma completo descargando el archivo PDF mediante códigos QR disponibles en los canales oficiales del Ministerio de Cultura y Turismo. Con esta nueva conexión aérea y una agenda consolidada, Jujuy reafirma su apuesta por Córdoba como uno de sus principales mercados emisores.