Nuevas unidades para el transporte de pasajeros

El intendente capitalino Raúl Jorge expresó su satisfacción por la incorporación de cuatro unidades 0km por parte de la empresa "El Urbano", destinadas a reforzar el servicio de transporte en Alto Comedero. Las nuevas unidades cuentan con suspensión neumática y transmisión automática, lo que permitirá brindar mayor confort y mejorar la calidad del servicio para los usuarios del distrito.

"Estamos muy contentos y queremos felicitar a la empresa 'El Urbano' por este esfuerzo, que representa una apuesta concreta para mejorar un servicio que es ampliamente demandado por los vecinos de Alto Comedero, quienes necesitan una conexión más directa y confortable con el resto de la ciudad", expresó el jefe comunal.

En ese sentido, destacó que la incorporación de nuevas unidades responde a un reclamo sostenido de los usuarios. "Es importante que se avance en más servicios, mayores frecuencias y mejores condiciones de las unidades, con mayor capacidad para transportar pasajeros. Todo esto es para celebrar", afirmó.

Asimismo, Jorge valoró la decisión de la empresa de continuar ampliando su flota. "Esta es una actitud que destacamos, ya que nos anticipa que en los próximos días se sumarán más unidades. No se trata de una acción aislada, sino de un plan de expansión que, en un contexto nacional complejo, demuestra un compromiso con la ciudad y especialmente con Alto Comedero, donde la demanda es mayor", señaló.

La presentación de los nuevos colectivos se realizó en la Pista de la Salud, ubicada detrás del RIM 20, y contó con la presencia del secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, y del presidente de la empresa "El Urbano", Sergio Mercado.

El empresario transportista expresó que "es una satisfacción poder devolverle al usuario la confianza a través de la incorporación de colectivos nuevos. En esta primera etapa sumamos cuatro unidades, pero en poco tiempo llegarán más, con el objetivo de seguir modernizando el parque automotor y brindar un servicio más cómodo y eficiente", remarcó para finalizar.