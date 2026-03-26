“Nos ofrecemos” a la Virgen por los peregrinos

El titular del Same 107, Pablo Jure, señaló que "para nosotros es un desafío" brindar atención médica en diferentes sectores de los caminos de ascenso al santuario de Punta Corral durante la peregrinación por la Virgen de Copacabana.

Médicos, enfermeros, logísticos y radioperadores se distribuyeron ayer en los 11 puestos sanitarios, de acuerdo a la demanda que pueda producirse. En el santuario se establecieron 24 personas, en Tunalito medio 16, y en el segundo calvario por Tumbaya 16.

Aparte se hizo una distribución estratégica de acuerdo a la cantidad de peregrinos, donde no habría mayores inconvenientes por la rotación del personal. Se desplegaron 152 personas del Same, más 60 de otros sistemas de emergencia del país, de acuerdo a lo que se informó.

Jure afirmó que con "mucho gusto venimos y nos ofrecemos como instrumentos de la Virgen para ayudar a los peregrinos. Y por otro lado es un entrenamiento ante una catástrofe, el personal conoce lo que es sufrir el frío, dormir incomodo, comer cuando se puede, estar con la misma vestimenta varios días, más allá de la higiene", finalizó.

El Same recomendó a los peregrinos un chequeo médico previo al ascenso, llevar medicación (personas con patologías de base), hidratación en la peregrinación, alimentación ligera antes de ascender, consumir alimentos de acuerdo a la actividad y llevar vestimenta adecuada, entre otros consejos.