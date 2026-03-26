Tumbayeños recordaron a sus víctimas de la dictadura

La comunidad de Tumbaya, familias y organizaciones de Derechos Humanos conmemoraron ayer los 50 años del último golpe de Estado en Argentina, recordando a los vecinos detenidos - desaparecidos del pueblo durante la época más oscura de la historia del país.

Federico Galeán, autoexiliado en Bolivia y hermano de Paulino Galeán, víctima del terrorismo de Estado, condujo el acto y llamó a los familiares de Santiago Abán, Emilio Abalos, José Flores, Cresente Galeán, Remigio Guerra, Pablo Lacsi, Gerónimo Lamas, Rosa Mamaní, Pedro Ramos, Rosalino Ríos, Elías Toconás y Américo Vilca, quienes recibieron de la secretaria de Gobierno comunal, Gisela Arjona, un recordatorio por el aniversario.

Presentación de libro

El escritor Reynaldo Castro presentó el libro "Tumbaya en la memoria - Historias de luchas y esperanzas en la Quebrada", de Josefina Mamaní, en el cual reconstruye la organización del Partido Comunista en ese pueblo y la represión del gobierno de facto.

Alumnos de la Escuela N° 16 hicieron una representación de lo sucedido: Luisa Cuse leyó Epitafio; Ofelia Velázquez cantó coplas; el grupo Tojra entregó unas canciones como parte de la recordación, y Juan Mechia, detenido durante el proceso que inició en 1976 y terminó en 1983, recordó lo sufrido en esa época de terror.