Ejecutivos del Parlamento del Norte Grande en Jujuy

El 26 y 27 próximos se reunirá en Jujuy la Junta ejecutiva del Parlamento del Norte Grande, dando inicio formal al Período de sesiones correspondiente al corriente año. En las jornadas de trabajo sus miembros abordarán varios temas, entre ellos la definición de las fechas y el lugar para las sesiones plenarias.

Alberto Bernis, presidente de la Cámara de Diputados de Jujuy y vice gobernador de la Provincia, recibirá a sus pares de las provincias del NOA y NEA que conforman el organismo presidido por el vice gobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder.

La provincia una vez más fue elegida por los titulares legislativos donde reunirse para dar continuidad a la actividad legislativa regional y consolidar el bloque compuesto por 120 legisladores provinciales y los vicegobernadores y presidentes de Cámara de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.

A través del Decreto N° 12/26, la presidencia del Cuerpo parlamentario citó a los vicegobernadores de las provincias integrantes para los próximos jueves y viernes en esta ciudad donde las autoridades iniciarán formalmente el período de sesiones correspondiente al corriente año.

Coordinación regional

La convocatoria refrendada también por el secretario Parlamentario, Luis Herrera, se fundamenta en la necesidad de establecer un cronograma de trabajo conjunto que permita abordar las problemáticas comunes de la región.

Según los considerandos del decreto, la reunión de la Junta ejecutiva es una pieza clave para "garantizar el normal funcionamiento" del Parlamento y coordinar el tratamiento de diversos temas de interés federal.

La agenda de trabajo que comenzará a desarrollarse el 26 prevé los siguientes temas: Definición de las próximas fechas de sesiones plenarias; Tratamiento de proyectos vinculados al desarrollo económico y social de las provincias del NOA y NEA; y el Fortalecimiento del diálogo institucional entre los poderes legislativos regionales.

Además, durante la reunión se analizará la situación actual de la industria en el Norte Grande Argentino y el Acuerdo de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Temas de suma importancia para Jujuy sobre los cuales Bernis se pronunció en reiteradas oportunidades y es muy bien sabido su interés en el bloque.

Integración

El Parlamento del Norte Grande se consolidó en los últimos años como un espacio estratégico de integración política, donde las provincias buscan unificar reclamos y soluciones ante el Gobierno nacional, promoviendo un federalismo real y una distribución equitativa de recursos.

La elección de Jujuy como sede para este primer encuentro del año subraya el carácter itinerante y federal de la organización, que busca dar visibilidad a cada una de las jurisdicciones que la componen.

Una agenda de trabajo regional

Desde su asunción en la presidencia de la Legislatura de Jujuy y como miembro de la Junta ejecutiva, Bernis en sus intervenciones en las sesiones de los dos años anteriores se manifestó a favor de una agenda de trabajo regional que refuerce la integración, la cooperación y el desarrollo conjunto con las restantes provincias del Norte Grande argentino.

En este encuentro (donde también intervendrá el vicepresidente 1ro de Diputados, Mario Fiad), la Junta definirá la agenda legislativa de este año y abordará una serie de propuestas tendientes a fortalecer el desarrollo y la unidad de la región norte, este y oeste.

En sus intervenciones en sesiones desarrolladas en otras provincias, Bernis se refirió al Parlamento del Norte Grande como una valiosa herramienta para aunar criterios de legislación provincial en asuntos estratégicos y donde crear las condiciones estructurales para luchar contra las asimetrías que postergaron por tantos años a la región.

El bloque posee una importancia estratégica para el país con sus casi 10 millones de habitantes que representan el 20% de la población nacional, con una superficie de 850.000 km2 equivalente al 30% del territorio del país. Además resulta un gran potencial productivo de la región donde se concentra un tercio de la superficie sembrada del país.

Su objetivo es consolidarlo con los gobernadores y legisladores nacionales, para alcanzar un país justo y equilibrado donde todos los argentinos tengan reales oportunidades.