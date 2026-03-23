Gimnasia sortea viajes a Chaco para sus socios

En el marco de los festejos por sus 95 años, Gimnasia y Esgrima de Jujuy realizará el sorteo de dos viajes ida y vuelta a Chaco, destinados a socios con la cuota al día, para presenciar el partido ante Chaco For Ever.

El encuentro está programado para este viernes 27 de marzo y corresponde a la fecha 7 de la Primera Nacional.

El sorteo se llevará a cabo este miércoles 25, a partir de las 18, y será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales del club.

Desde la institución informaron que los ganadores tendrán cubiertos los gastos de traslado, estadía y entradas al estadio, con el objetivo de acompañar al equipo en condición de visitante.

Cabe destacar que la participación está destinada exclusivamente a socios que se encuentren con la cuota al día.