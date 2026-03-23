Un viaje a través de una cultura y tradición milenaria

Días atrás, el Centro de Arte Joven Andino (Caja) se transformó en un portal hacia el Lejano Oriente. No fue solo una charla; fue una expresión de identidad donde la disciplina japonesa y la pasión jujeña por el anime se dieron la mano en el encuentro "Cultura japonesa y cosplay".

La jornada inició con la palabra de Pedro Sato, presidente de la Asociación Japonesa de Jujuy. Con la pausa de quien comprende ambas culturas, Sato desglosó el fenómeno del J-Pop y la evolución de las artes niponas.

PEDRO SATO | PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN JAPONESA DE JUJUY.

"El japonés promedio es una persona de ceremonias; sigue un mismo método en su quehacer que lo acompaña toda su vida. En Occidente a veces nos cuesta entender su idiosincrasia, pero creo que por eso mismo nos fascina lo que los hace distintos", reflexionó Sato.

Un punto de su disertación, distinguió entre el fenómeno japonés y el coreano (K-Pop). Mientras que Corea del Sur sostiene una fuerte política estatal de exportación cultural, Japón ha mantenido históricamente -cuestión que viene cambiando en los últimos años- un perfil más conservador, lo que otorga a sus productos un aura de "tesoro descubierto" para el fanático local.

POKÉMON | FIGURAS DE PELUCHE EN EXPOSICIÓN.

El arte de ser otro

El escenario cobró vida con la presencia de Miss Magui (@missmagui_cosplay) y Stardust (@stardust.s.cosplay). Dos referentes locales del cosplay compartieron los secretos de una disciplina que es mucho más que "disfrazarse": es una interpretación performática que exige meses de costura, caracterización y estudio de gestos.

El auditorio, una mezcla de curiosos y fanáticos, quedó cautivado por la dedicación de estos artistas, quienes relataron sus experiencias como jurados y competidores, elevando el hobby a la categoría de arte visual.

Postales del tiempo

La celebración no termina en los escenarios. En el marco de los 140 años de la inmigración japonesa en Argentina, la Asociación -junto a la Embajada de Japón y la Municipalidad de San Salvador- invitó a una propuesta más contemplativa: la Exposición de Calendarios Japoneses 2026 en el Centro Cultural Cine Select (Alvear 665) desde el lunes 30 de marzo de 8 a 22 de lunes a viernes, con estrada gratuita.

Estas piezas, enviadas directamente desde Japón y seleccionadas por la Asociación de Calendaristas Japoneses, son verdaderos lienzos. Desde la delicadeza de un kimono o un bonsai, hasta la modernidad arquitectónica de Tokio y simpáticas ilustraciones infantiles, la muestra es un recorrido por la estética de la vida cotidiana.

A todos quienes asistan, pueden completar un formulario y participar de un sorteo que se realizará al finalizar la exposición para llevar un pedacito de Japón a su hogar en un calendario, ya que desde la organización se dispuso obsequiar uno de los calendarios que se exhiben en el Select.

Esta exposición es solo el primer paso de un cronograma de actividades que la Asociación Japonesa tiene preparado para los próximos meses. Una oportunidad única para entender que, aunque estemos a miles de kilómetros, el respeto por la tradición y la búsqueda de la belleza es un idioma que todos hablamos en Jujuy.

La Asociación publicará a través de sus redes sociales las distintas actividades que estará realizando próximamente en nuestra ciudad.