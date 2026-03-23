"Ser el mismo equipo en todas las canchas", dijo el DT

Hernán Pellerano, entrenador de Gimnasia y Esgrima, hizo una fuerte autocrítica sobre la goleada sufrida ante Tristán Suarez, pese a que al resultado fue exagerado no acorde al trámite de un partido parejo, en el que el "lobo" falló defensivamente y en la creación de juego. "Fue parecido al de Chacarita. Arrancamos imprecisos y desconcentrados, por eso ellos hacen el gol y después se hizo cuesta arriba. Con el pasar de los minutos el equipo se impuso con una idea clara, sin ser tan profundos come me gustaría. Después del segundo gol se notó la diferencia", aseguró Pellerano, que está haciendo la primera experiencia como DT.

El exfutbolista que se retiró con la camiseta "albiceleste", continuó contando los aspectos a mejorar de sus dirigidos en las primeras 5 fechas: "Es clave cuando nos hacen el primer gol porque perdemos la tranquilidad. Nos pasó en los dos partidos fuera de casa. Hay que corregir esos errores y tratar de ponernos en ventaja nosotros. Manejamos bien la pelota, sin llegadas del rival por mucho tiempo. De visitante nos falta tener profundidad, como sí la tenemos de local".

Pese al fastidio por la derrota abultada, el técnico no omitió la charla con los futbolistas en el vestuario de Tristán Suarez: "El mensaje fue que tenemos que entrar más atentos sobre todo de visitantes, porque no nos pueden hacer un gol a la salida de un lateral como hoy (por el sábado) y con Chacarita nos convierten en la primera jugada que llegan. Más que nada porque después de los goles en contra nos cuesta muchísimo".

Justamente, Pellerano hizo hincapié en los rendimientos del equipo cuando juega en el "23 de Agosto" y cuando le toca fuera de la provincia: "Los espacios que tenemos de local no son los mismos de visitantes. Con Quilmes en casa no hacemos un gran partido pero ganamos igual. De visitante sos parejo o mejor que el rival por momentos y no podemos ganar. Tenemos que acostumbrarnos a ganar de visitante y no tenemos que perder la identidad del equipo. Nosotros queremos ser el mismo equipo en todas las canchas".

Llamó la atención en los últimos dos encuentros verlo a Francisco Molina sentado en el banco de suplentes, sobre todo por el nivel mostrado ante Colegiales. Posterior a la victoria en Jujuy tanto el DT como el volante zurdo aclararon que "fue una estrategia". "La gente no sabe que Molina no está al cien por ciento porque viene con una molestia y prefirió entrar los últimos 30 minutos para ayudar al equipo. Nosotros siempre lo necesitamos en cancha, pero no terminó bien el otro día porque estaba con una carga en el aductor".

"No perdimos el partido por el árbitro"

En la derrota del sábado pasado a Gimnasia le sancionaron dos penales en contra, uno bien sancionado por mano de Soria y el otro polémico por supuesta agresión de Dematei, que además vio la tarjeta roja. "No volví a ver las jugadas, pero creo que la mano es penal y la otra es un forcejeo. Si cobras penal entonces hay quinientos por partido. Fue innecesario cobrarlo. Encima viene de un córner que era lateral , no córner. No es excusa, no perdimos el partido por el árbitro. El equipo se sintió dolido y bajoneado. No hay que caerle al árbitro", dijo Pellerano.

Pelerano lamentó perder a una pieza importante para el próximo encuentro e hizo una defensa por algunas actitudes dentro del campo de juego:"No sabemos por qué la expulsión, tiene que haber sido muy grave, una piña o algo así. Si fue agarrón sólo cobras el penal. Según Dematei no le dijo nada y yo confío cien por ciento en mi jugador. Él puede trabar fuerte y puede parecer un jugador soberbio pero tiene respeto con los árbitros. Puede ser que se agarre con los rivales pero nunca con los árbitros y no entendemos por qué lo echa".

Gimnasia, sufrió 8 goles en contra, 6 fuera de Jujuy, en los 5 partidos disputados, Pellerano contó: "Tenemos más errores individuales que colectivos. Cuando se habla de solidez defensiva no se tratar del arquero y los 4 del fondo. Se trata de todo el equipo".