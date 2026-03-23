Interés de Paraguay y Bolivia para participar de la Expojuy

En octubre próximo se realizará una nueva edición de la Expojuy 2026, organizada por la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, en la que la provincia mostrará al mundo todo su potencial productivo, turístico y cultural.

El lanzamiento oficial está previsto para abril, en el marco del aniversario de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy. Así lo adelantó el referente de la entidad, Martin Miguel Llanos, durante las fiestas patronales de Perico, dónde mantuvo conversaciones con los cónsules de Paraguay y Bolivia, entre otros representantes de los países de la región, quienes manifestaron "su gran interés en participar de la muestra", aseguró.

En la oportunidad reveló que el equipo técnico de la Cámara, encabezada por su presidente Jorge Gurrieri, comenzó con la organización de la muestra, que este año será fundamental para consolidar la promoción productiva de la provincia.

En ese sentido destacó el esfuerzo de la Cámara en la organización de la Expojuy, lo cual muestra su compromiso con el desarrollo de la provincia.

Recordó que en el marco del foro del Corredor Bioceánico realizado meses atrás, los países de la región manifestaron su fuerte interés por los productos jujeños y destacaron la posición de la provincia cómo eje estratégico. Prueba de ello, recorrieron las zonas productivas y mantuvieron reuniones con diferentes sectores empresariales para avanzar en un intercambio comercial.

Por último Llanos remarcó que la apertura comercial del país, impulsada por los recientes acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea, representa una gran oportunidad para el crecimiento e inserción internacional de la provincia, fomentar la inversión, mejorar su competitividad y diversificar sus exportaciones.