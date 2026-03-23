Fue atractiva la jornada de los infantiles

Una mañana atractiva se vivió en la cancha sintética "Carlos Cancián" donde se concretó el 1º Encuentro de Hóckey Infantil organizado por la Asociación Jujeña de la especialidad con el fuerte respaldo de la Municipalidad de Palpalá y el Gobierno de Jujuy. Participaron Jujuy Hóckey, Ciudad de Nieva, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Centro Deportivo Palpalá, San Pedro Golf y la Escuela Municipal de Hóckey Canal de Beagle (Palpalá).

Daniel Díaz, presidente de San Pedro Hóckey, resumió la participación diciendo "llegamos temprano con las chicas con las categorías novenas y octava, los preparativos son lindos y tratamos de generar un ambiente de comunión con los chicos, por ello ponemos de carácter obligatorio que los chicos viajen en las traffic que es donde ellos van generando ese sentido de pertenencia por el equipo".

En otro tramo comentó que "este año empezamos los entrenamientos con una convocatoria de 30 niños con el apoyo de todos los padres. En la reunión que tuvimos, decidimos que San Pedro Hóckey afrontará la competencia dentro de la Asociación como la de la Liga Municipal de San Pedro. Ya el año pasado hicimos este proyecto de afrontar los dos campeonatos y contento con los padres por el compromiso en una asamblea unánime, algo que es muy importante en el crecimiento de los chicos. Es fundamental la presencia del estado, este es un deporte caro, nosotros como club tenemos la concepción de que al hóckey lo práctica el que lo ama, y no sólo el que puede pagarlo. No es como otro deporte que tiene mucha convocatoria como el fútbol", señaló.

PROYECCIÓN | LAS PEQUEÑAS DISFRUTARON DE PARTIDOS CON EQUIPOS DE DIFERENTES PUNTOS EN CANCHA “CARLOS CANCIÁN”.

Al final opinó que "Palpalá tiene una muy linda cancha y celebro de que esté el césped corto, de que hayan habilitado los baños, me pone contento de qué diga presente la Secretaría de Deportes, el municipio y tengan participación. Si el estado no nos apoya es difícil, veamos como se desarrolló el hóckey en Salta, siempre tuvo una participación trascendente del estado, lamentablemente tenemos clubes que nos abandonaron y se fueron a Salta, por eso tenemos que seguir apostando al hóckey jujeño".

En tanto que la instructora, Melisa Quiñones, de la Escuela Municipal de Palpalá contó que "fuimos invitadas para participar y estamos muy contentas. Gracias a Dios tenemos muchas chicas en las escuelita desde los 5 años hasta 18, en todas las categorías. Siempre digo que esto no sería fácil si no contamos con el apoyo incondicional de los padres, estos es muy positivo porque las nenas de esta manera aprenderán, rozando juego con otros clubes, es admirable esto que hizo la Asociación y ahora esperando el sábado 28 que llegará una exjugadora de las leonas a Palpalá como es Magdalena Aicega", selló.