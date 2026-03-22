El Papa condenó la guerra en Medio Oriente como una vergüenza para la humanidad

Este 22 de marzo, V Domingo de Cuaresma, después de rezar la oración del Ángelus, el Santo Padre hizo un nuevo llamamiento en favor de la paz en Oriente Medio y en otras regiones del mundo asoladas por la guerra y la violencia. “Estas guerras son un escándalo para toda la humanidad y un clamor a Dios. Reitero con vehemencia mi llamado a perseverar en la oración, para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz, basados en el diálogo sincero y el respeto a la dignidad".

“No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas indefensas de estos conflictos”, este fue el nuevo llamamiento que realizó el Papa León XIV este 22 de marzo, V Domingo de Cuaresma, después de rezar la oración mariana del Ángelus.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Santo Padre elevó su voz en favor de Oriente Medio y de otras regiones del mundo asoladas por la guerra y la violencia. No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas, denunció el Pontífice, víctimas indefensas de estos conflictos.

“Lo que les afecta, afecta a toda la humanidad. La muerte y el dolor causados ​​por estas guerras son una vergüenza para toda la humanidad y un clamor a Dios. Renuevo con vehemencia mi llamamiento a perseverar en la oración, para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz, basados ​​en el diálogo sincero y el respeto a la dignidad de cada persona humana”.

Luego, el Papa León XIV saludó a los fieles y peregrinos de Italia y diferentes países que llegaron hasta la Plaza de San Pedro para rezar a la Madre de Dios, especialmente saludó a los atletas que participan en la Maratón de Roma,

“Hoy se celebra en Roma la gran Maratón, con innumerables atletas de todo el mundo. ¡Esto es un signo de esperanza! Que el deporte abra caminos de paz, inclusión social y espiritualidad”.