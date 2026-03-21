Efectivo condenado a tres años de prisión por vejaciones

La Justicia condenó a un efectivo policial, identificado como Daniel Esteban Flores Taritolay, a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, por ser autor penalmente responsable del delito de "vejaciones"; por un hecho ocurrido en la Seccional 2° de la capital jujeña, en julio de 2023.

Así lo resolvió el pasado jueves, el Tribunal integrado por los jueces Luciano Yapura, como presidente de trámite, Felicia Barrios y María Margarita Nallar; secretaría a cargo de Emilia Chazarreta.

Los magistrados además resolvieron que, una vez firme la sentencia, se proceda a la inmediata detención de Flores Taritolay a fin del cumplimiento de la pena impuesta.

Asimismo, el Tribunal absolvió lisa y llanamente a otros tres efectivos policiales, dos hombres y una mujer, que fueron enjuiciados en la causa.

Como fiscal ante el Tribunal estuvo presente Juan Sorbello, del Ministerio Público de la Acusación; y como querellante se desempeñó Atilio Huanco del Centro de Asistencia a la Víctima.

En tanto, la defensa técnica de Flores Taritolay fue ejercida por Fernando Bóveda y Patricia Puita; mientras que los tres efectivos policiales que fueron absueltos estuvieron representados por el Defensor Público Oficial Penal Esteban Salinas Saguir, del Ministerio Público de la Defensa.

Sobre los hechos

De acuerdo a la requisitoria de la Fiscalía el ilícito por el que fue acusado y condenado Daniel Flores Taritolay ocurrió el 17 julio de 2023, a las 3 y a las 3.30 aproximadamente, en la Seccional 2°, ubicada en la intersección de las calles Juana Manuela Gorriti y Uriondo del barrio Gorriti de la capital provincial.

En esos momentos, cuando Flores Taritolay cumplía funciones de cuartelero, ingresó al patio de dicha dependencia policial a Gabriel Gonzalo Choque, lo esposó a una de las rejas de una ventana del patio, y a pesar de las súplicas de la víctima quien le decía que era discapacitado, el acusado, burlándose de su condición, le tapó la cabeza con una prenda de vestir y lo agredió brutalmente con un palo.

A causa de la agresión, la víctima sufrió múltiples lesiones en la cabeza, en el puente de la nariz, en la región ocular derecha, párpado inferior y pómulo izquierdo. También en la región retro auricular derecha, en región lumbar izquierda, en miembros superiores y en ambas piernas, todo ello provocó en la víctima un desmedido sufrimiento y dolor.