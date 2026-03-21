Jujuy conmemoró el 213º aniversario de la Reconquista y el regreso del pueblo tras el Éxodo

En una ceremonia cargada de simbolismo histórico, la provincia de Jujuy celebró este 21 de marzo el Día de la Reconquista, cumpliéndose 213 años del retorno victorioso del pueblo jujeño a sus tierras en 1813. El acto, encabezado por el gobernador Carlos Sadir, rindió homenaje a la gesta liderada por el General Manuel Belgrano que consolidó la libertad en el norte argentino.

La jornada comenzó en la explanada de la Casa de Gobierno, donde se procedió al izamiento de la Bandera Nacional y de la Bandera de la Libertad Civil, acompañado por las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al Salón de la Bandera, donde se llevó a cabo un minuto de silencio en memoria de los caídos y la colocación de ofrendas florales al pie de la Bandera de la Libertad Civil. El discurso alusivo estuvo a cargo de Gastón Millón, representante del Instituto Belgraniano y presidente del Concejo Deliberante.

La conmemoración evoca el fin de la ocupación realista tras el sacrificio del Éxodo Jujeño de 1812 y los triunfos en las batallas de Tucumán y Salta.

"Esta fecha es fundamental para nuestra identidad y es un deber de todos los jujeños recordarla y honrarla", destacó el mandatario provincial.

El evento contó con una amplia representación de los tres poderes del Estado y fuerzas de seguridad. Entre los asistentes se destacaron: Mario Fiad, vicepresidente primero de la Legislatura, María Mercedes Arias, jueza de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Jorge, intendente de la capital jujeña, y el Coronel Julián Rojo, jefe de la Guarnición Militar Jujuy.

También participaron ministros del Ejecutivo, legisladores, jefes de fuerzas de seguridad y veteranos de la Guerra de Malvinas, reafirmando el compromiso de la sociedad civil y militar con la memoria histórica de la región.