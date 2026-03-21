Cronograma de descacharrado en la capital

El Ministerio de Salud de Jujuy puso en marcha un nuevo cronograma de descacharrado en distintos sectores de San Salvador de Jujuy. Las tareas, que se realizan de manera ininterrumpida, buscan eliminar objetos y recipientes en desuso que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de estas enfermedades.

Los operativos forman parte de un abordaje integral que incluye no solo el descacharrado, sino también la colocación de ovitrampas en los domicilios y el monitoreo constante de las zonas con mayor presencia de huevos del insecto. Equipos de salud recorren los barrios casa por casa para reforzar las medidas de prevención y concientizar a los vecinos.

Cronograma en San Salvador de Jujuy

Las intervenciones se llevan a cabo desde las 8:30 horas, según el siguiente detalle:

Miércoles 25 de marzo: zona del CAPS 820 Viviendas, abarcando los barrios 820 Viviendas y Malvinas.

Jueves 26 de marzo: zona del CAPS Campo Verde, con cobertura en los barrios 9 de Julio, Ascasubi, Campo Verde y Mina Lea.

Viernes 27 de marzo: zona del CAPS 337 Viviendas, comprendiendo los barrios 284 Viviendas y 337 Viviendas, en Alto Comedero.

Recomendaciones para la población

Desde la cartera sanitaria recordaron una serie de medidas preventivas fundamentales para evitar la reproducción del mosquito dentro de los hogares:

Eliminar diariamente recipientes en desuso como latas, botellas, neumáticos y juguetes que puedan acumular agua.

Voltear objetos que estén a la intemperie, como baldes, tambores o palanganas, para evitar que junten agua de lluvia.

Cambiar el agua de bebederos de animales todos los días y reemplazar el agua de floreros por arena húmeda.

Mantener limpios desagües de aire acondicionado y canaletas, y tapar correctamente tanques y recipientes de almacenamiento de agua.

Desmalezar patios, jardines y terrenos.

Para evitar las picaduras, se recomienda el uso constante de repelente siguiendo las indicaciones del envase, vestir ropa clara que cubra brazos y piernas, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y utilizar ventiladores o aire acondicionado en los ambientes.

Ante síntomas, consulta inmediata

Las autoridades sanitarias instaron a la población a no automedicarse y acudir de inmediato al centro de salud u hospital más cercano ante la aparición de fiebre alta, dolor muscular y articular, dolor abdominal o de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, o manchas en la piel. También se encuentra disponible la consulta virtual a través del sitio web oficial, de lunes a domingos de 8 a 20 horas.