Se inició ayer novenario por la Virgen de Punta Corral

Se inició ayer por la tarde, en Tumbaya y en la capilla de Punta Corral, el novenario en honor a la Virgen de Copacabana de Punta Corral, que el próximo 29 regresará al pueblo quebradeño para acompañar y bendecir a su comunidad que la espera con muchas esperanzas.

El programa de celebraciones litúrgicas organizado por la parroquia local se desarrollará con el lema Jóvenes, con María, seamos artesanos de la paz, en el Año juvenil vocacional, rumbo al bicentenario de la aparición de la imagen en 1835.

Desde semanas atrás numerosos fieles y devotos de la Virgen comenzaron a ascender hacia su santuario por Tumbaya y Tunalito para reencontrarse con la venerada y ser bendecidos cumpliendo con la promesa asumida por algún pedido.

El programa prevé para hoy a las 15 y 18 en Punta Corral celebraciones eucarísticas pidiendo por los peregrinos; y mañana a las 9 y 17 nuevamente oficios religiosos con las mismas intenciones.

Para el martes y miércoles no se previeron actividades, pero en la parroquia se definirán los últimos arreglos para la procesión que iniciará el miércoles, coordinando con los organismos del Estado provincial que organizaron el operativo de seguridad y de salud.

Ese día comenzará el ascenso de los servidores partiendo desde la iglesia del pueblo y a las 9.30 el párroco Abraham Pereira bendecirá al personal que precisamente intervendrá en el operativo que se desplegará en ambos accesos hacia el santuario. Y a las 19 se oficiará la mira de apertura en Punta Corral.

Mientras tanto el jefe comunal Javier Medina ya dispuso todo lo necesario en el pueblo para recibir a los miles de feligreses que peregrinarán hasta el santuario distante a unos 22 kilómetros y ubicado a más de 3.600 msnm.

En la reunión del martes pasado efectuada en el pueblo para coordinar el operativo, aseguró que este año se espera una mayor cantidad de fieles y devotos, y agradeció la colaboración del Gobierno provincial en la implementación del operativo.

Durante este fin de semana largo se prevé un incremento de los peregrinos que anticiparán su ascenso al santuario.