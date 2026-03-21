Zigarán apoya elevar el corte de biocombustibles

Como miembro del bloque de diputados nacionales de Provincias Unidas en el Congreso de la Nación, la legisladora jujeña María Inés Zigarán respaldó el proyecto de ley que insta al Ejecutivo nacional incrementar el porcentaje de corte de biocombustibles en los combustibles líquidos, tal como lo establece la Ley 27.640.

La propuesta busca avanzar hacia una matriz energética más diversificada y menos expuesta a las fluctuaciones internacionales del mercado de hidrocarburos.

"Argentina contaba con un potencial significativo para ampliar la producción y el uso de biocombustibles, apoyada en su capacidad agrícola y en la necesidad global de reducir emisiones", señala el proyecto.

El texto especifica que los porcentajes vigentes de mezcla "resultaban insuficientes para alcanzar los objetivos de sostenibilidad energética y para impulsar nuevas oportunidades productivas".

Además de Zigarán el proyecto posee las firmas de Pablo Farías, Juan Schiaretti, Gisela Scaglia, José Núñez, María Inés Zigarán, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge, Ignacio García Aresca, Esteban Paulón, Carolina Basualdo, Alejandra Torres, Pablo Juliano y Mariela Coletta.

En el proyecto se solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que impulse gestiones ante la Unión Europea para evitar medidas restrictivas que afecten las exportaciones argentinas de biocombustibles.

Los diputados advirtieron que en los últimos meses se registraron señales de endurecimiento regulatorio en ese mercado clave.

En el texto se propone que Cancillería trabaje junto a las provincias productoras para demostrar la calidad y sostenibilidad de los biocombustibles nacionales, con el objetivo de contrarrestar eventuales barreras comerciales.

Además plantea avanzar en estándares ambientales que fortalezcan la competitividad del sector frente a exigencias internacionales cada vez más estrictas.

Finalmente, el proyecto sostiene que avanzar en esa agenda permitiría consolidar a Argentina como un actor relevante en la producción de biocombustibles, fortalecer su inserción internacional y promover un desarrollo más sostenible.

En consecuencia exhorta al Ejecutivo nacional adoptar medidas concretas y a la Cancillería a profundizar las gestiones diplomáticas necesarias para proteger y expandir las oportunidades del sector.

Para el bloque de PU, es imperioso que Nación dé cuenta de la necesidad de modificar la Ley de Biocombustibles, como plantean las provincias bioenergéticas.