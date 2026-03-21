Magnífico banderazo de la “Promo 2026”

La unión hace la fuerza y así fue en el Banderazo de la "Promo 2026" que anoche impresionó en su avance casi compacto por las calles céntricas hacia la Ciudad Cultural.

“GUARDIANES” | EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO PRESENTE.

A diferencia de otros años, personal de Tránsito de la comuna capitalina y de la Policía de la Provincia hizo que los estudiantes de 5º año de los secundarios capitalinos se encolumnaran casi sin fisuras desde la plaza Belgrano hasta su destino.

Los primeros fueron los egresados del Centro Polivalente de Arte que armaron la cabecera del Banderazo alrededor de las 19.20; mientras que el cierre corrió por cuenta del Colegio Mayor Jujuy apenas pasadas las 19.40.

BENGALAS | EN LA PARTIDA DE LOS DISTINTOS SECUNDARIOS DESDE PLAZA BELGRANO.

Y en el poderío musical, con batucadas que asombraron por la cantidad y calidad de los integrantes, se lucieron la Escuela de Educación Técnica Nº 2 "Profesor Jesús Salazar" de "Los Santos" y "La Gloriosa" de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 "Escolástico Zegada".

Los estudiantes que se despiden del Nivel Medio no escatimaron en los preparativos y así la plaza Belgrano como el circuito hacia Alto Padilla tuvo el aspecto que suele apreciarse en los Sábados Estudiantiles donde compiten con todo lo mejor. Los colegios llevaron las gigantescas banderas sostenidas por cañas, pasacalles de presentación, cotillón, bengalas, nieve y mucho más.

Como siempre los atuendos, con frases picantes y los apodos demostraron el tiempo y dedicación invertidos. Y las familias los acompañaron registrando cada momento. (Eugenia Sueldo)