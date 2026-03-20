Desde el jueves 26 estarán disponibles los viajes especiales a Tumbaya y Tunalito

Con motivo del ascenso a Punta Corral definieron sumar viajes especiales para las localidades de Tumbaya y Tunalito, las unidades estarán disponibles desde el jueves 26 a partir de las 6, en la plataforma 20 de la Nueva Terminal, al completarse la unidad salen a destino.

En cuanto a los precios, por ser viajes especiales, tienen un costo de $7.000 a Tumbaya y $8.000 a Tunalito, este pasaje se puede abonar en efectivo y algunas boleteras de las empresas que van a realizar estos viajes especiales cuentan con débito o pago con QR, se recomienda consultar antes de abordar la unidad.

En cuanto al viernes la modalidad será similar y cabe aclarar que estos servicios estarán disponibles las 24 horas.