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Punta Corral

Desde el jueves 26 estarán disponibles los viajes especiales a Tumbaya y Tunalito

Las unidades partirán desde la Nueva Terminal con la modalidad nadie viaja de pie.

Viernes, 20 de marzo de 2026 09:10

Con motivo del ascenso a Punta Corral definieron sumar viajes especiales para las localidades de Tumbaya y Tunalito, las unidades estarán disponibles desde el jueves 26 a partir de las 6, en la plataforma 20 de la Nueva Terminal, al completarse la unidad salen a destino.

En cuanto a los precios, por ser viajes especiales, tienen un costo de $7.000 a Tumbaya y $8.000 a Tunalito, este pasaje se puede abonar en efectivo y algunas boleteras de las empresas que van a realizar estos viajes especiales cuentan con débito o pago con QR, se recomienda consultar antes de abordar la unidad.

En cuanto al viernes la modalidad será similar y cabe aclarar que estos servicios estarán disponibles las 24 horas.

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