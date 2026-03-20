Moreira inició sesiones

El intendente de Monterrico, Luciano Moreira dio inicio al Período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, con el acompañamiento del vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis. El Ejecutivo municipal repasó las 86 obras ejecutadas y proyectó el desarrollo turístico de la ciudad.

El acto se efectuó en la Casa de la Cultura de ese municipio, donde también estuvieron los legisladores Santiago Jubert (presidente del bloque del Frente Jujuy Crece en Diputados), Agustina Guzmán, Adriano Morone, Diego Rotela y Federico Manente, y autoridades municipales y vecinos.

En su mensaje a la ciudadanía el Ejecutivo municipal trazó los lineamientos de gestión para el presente año, además efectuó una rendición de cuentas como la proyección de las principales acciones a futuro.

Al término del acto institucional, Bernis destacó el informe de gestión y remarcó que con esfuerzo propio y el acompañamiento de la Provincia "logró concretar 86 obras, poniendo en valor el trabajo articulado entre el municipio y Gobierno".

Resaltó la visión del intendente en posicionar a Monterrico como un centro turístico estratégico, aprovechando su ubicación geográfica. En ese sentido, subrayó el potencial de todo el departamento El Carmen para consolidarse "como una región próspera, capaz de desarrollarse y mostrar plenamente sus recursos y oportunidades".

Por su parte Moreira agradeció la presencia y el acompañamiento del vicegobernador y los diputados en el inicio de sesiones, y brindó seguridad a los vecinos que administrará el municipio con responsabilidad apostando al desarrollo de la comuna.