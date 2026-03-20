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Agua Potable de Jujuy

Hoy, reparación de acueducto principal

Habrá interrupción del servicio hasta el mediodía.

Viernes, 20 de marzo de 2026 00:28

Agua Potable de Jujuy informa que se detectó una rotura crítica en el acueducto de 600 mm ubicado sobre el Río Chico (zona Puente Paraguay).

Debido a la complejidad de las tareas de reparación, el servicio se verá interrumpido de manera temporal hasta el mediodía de hoy

Desde la empresa indicaron que las zonas afectadas serán: barrio Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 Viviendas, Castañeda, Cerro las Rosas, Epam, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti y La Arbolada.

Personal técnico y maquinaria pesada ya se encuentran trabajando en el lugar por lo que se solicita a los vecinos hacer un uso extremadamente responsable de sus reservas de agua domiciliaria.

 

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