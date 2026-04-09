Jujuy reporta situación bajo control por chikungunya

El secretario de Coordinación General de Salud de Jujuy, Javier Cadar, actualizó la situación sanitaria de la provincia y confirmó que se contabilizan 34 casos positivos de chikungunya. El funcionario explicó que existen además 14 casos calificados como probables y destacó que ambos grupos están recibiendo el tratamiento correspondiente de manera unificada para contener el avance del virus en el territorio local.

Javier Cadar | Secretario de Coordinación General de Salud de Jujuy

Respecto al estado de salud de los afectados, el secretario llevó tranquilidad a la población al informar que "no tenemos ninguno internado al día de la fecha, gracias a Dios, no tenemos ninguna muerte por chikungunya también al día de la fecha, o sea ninguno con complicaciones graves, ni nada de eso".

Sobre la sintomatología detectada en los focos infecciosos, Cadar detalló que los signos más característicos "de esta enfermedad son la artralgia, que es el dolor articular muy intenso, dolores musculares muy intenso, la fiebre y vómito, náusea, el malestar general". Según el reporte oficial, el brote se concentra principalmente en Aguas Calientes con 22 confirmados, seguido por Perico, Caimancito, San Salvador de Jujuy, San Pedro, Libertador General San Martín y Yuto.

Es asi que el referente de Salud se refirió al plan de inmunización tras el arribo de 3.360 dosis a la provincia. Al respecto, el funcionario señaló que "la prioridad la van a tener el sistema de salud, el personal del sistema de salud, que son los que tenemos que vacunar primero, personas mayores de 65 años, niños de entre 6 y 24 meses". El operativo de vacunación se extenderá durante los meses de abril y mayo con el objetivo de reducir el impacto de la enfermedad.