Unifican requisitos para elecciones estudiantiles en Jujuy

El Ente Autárquico Permanente (EAP), en conjunto con la Dirección Administrativa Digital y de Operaciones de la Policía de la Provincia, dispuso la unificación de los requisitos necesarios para la realización de elecciones de representantes en establecimientos educativos de Jujuy.

La medida alcanza tanto a eventos que se desarrollen en locales bailables como en instituciones educativas, con el objetivo de simplificar los trámites y mejorar la organización de las actividades estudiantiles.

Entre los puntos principales, se establece que las instituciones deberán notificar al EAP con un plazo mínimo de 10 días hábiles previos a la realización del evento. Asimismo, la documentación requerida y los formularios correspondientes se encuentran disponibles a través de los canales oficiales del organismo, como sus redes sociales.

Desde el EAP indicaron que esta iniciativa busca brindar mayor claridad en los procedimientos, facilitar la gestión para los establecimientos y reforzar las condiciones de seguridad en este tipo de encuentros.

De esta manera, se apunta a garantizar mayor agilidad y control en la organización de las tradicionales elecciones estudiantiles en toda la provincia.