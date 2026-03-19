Viviendas inundadas en Reyes tras la tormenta

La noche del miércoles la intensidad de las lluvias con las que se está despidiendo el verano en Jujuy hizo que vecinos de Villa Jardín de Reyes vivieran momentos de desesperación con la cantidad de agua que ingresó a sus hogares, en especial en la calle Tarrito Cuñado y aledañas como la Félix Caballero.

Además en el jardín de la Escuela de Comercio Nº 1 "José Antonio Casas" se desplomó un gigantesco árbol en horas de la madrugada, lo que afortunadamente evitó que pudiera ocurrir una tragedia puesto que es una zona muy transitada por alumnos y vehículos. Al arrastrar cables hacia la calle Belgrano el edificio quedó sin energía y se suspendieron las clases.

EN EL CENTRO CAPITALINO | LAS CALLES SE VOLVIERON RÍOS, COMO EN LA BELGRANO.

Personal de la Dirección General de Emergencias junto a los Bomberos de la Policía informaron que realizaron intervenciones en esos dos casos pero también por el desborde del arroyo Las Peras, desborde de canales y un vehículo varado. En el caso del árbol realizaron corte, trozado y despeje, completando la limpieza el municipio.

Los testimonios y las huellas más visibles de la tormenta estuvieron en Reyes, donde ayer los pobladores continuaban limpiando y verificando los numerosos daños producidos en sus muebles y pertenencias por el agua, que en algunos casos les llegó hasta la rodilla. A través de las redes sociales los vecinos de la calle Tarrito Cuñado solicitaron a las autoridades comunales una solución como un muro de contención o un desagüe porque como hay una acequia todo el torrente de las potentes precipitaciones se desvía por su traza.

Quienes residen en Félix Caballero también padecieron el ingreso de agua pero por los resumideros y baños. Y al subir la napa el torrente brotó incluso por los patios.

ÁRBOL DESPLOMADO | OCURRIÓ A LA MADRUGADA FRENTE AL COMERCIAL Nº 1.

El pedido concreto es para la construcción de los cordones cunetas o zanjas que ayuden a encauzar el agua hacia la avenida Cafrune. Y que la planificación urbana prevea los desagües pluviales en una zona donde las construcciones lindantes con el cerro motivan estas situaciones graves.

Vale recordar que según el Servicio Meteorológico Nacional, Jujuy tendrá un otoño atípico con temperaturas y precipitaciones por encima de los valores normales para esta época.