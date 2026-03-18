Mercedes Sosa: “El aumento del 2 por ciento es insuficiente”

Las paritarias entre el Gobierno provincial y los gremios docentes se reanudaron ayer en un contexto marcado por la tensión y el descontento sindical. El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Innovación Educativa (exInfinito por Descubrir), donde se ratificó una propuesta salarial del 2% para el mes de marzo, en línea con lo ya ofrecido a otros sectores estatales.

Desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), su secretaria general, Mercedes Sosa, expresó un claro rechazo a la oferta oficial. En diálogo con El Tribuno de Jujuy, la dirigente sostuvo que "no podemos decir que fue positiva esta reunión, veníamos con otra expectativa", y remarcó que el incremento resulta insuficiente frente al constante aumento del costo de vida.

En ese sentido, Sosa explicó que el impacto del porcentaje propuesto es mínimo en los salarios docentes. "La canasta básica sube cada vez más y lo que propone el Gobierno sería un incremento muy bajo en términos reales", señaló, dejando en evidencia la pérdida del poder adquisitivo que atraviesa el sector.

Durante la reunión, además del reclamo salarial, los representantes gremiales insistieron en otros puntos considerados prioritarios. Entre ellos, se destacó la situación del abono docente, al que calificaron como "discriminatorio" para quienes deben trasladarse desde el interior para cumplir con sus funciones. Según detallaron, se acordó la realización de una mesa técnica el próximo miércoles 25 para abordar específicamente esta problemática.

Asimismo, el sindicato planteó la necesidad de avanzar en mejoras estructurales dentro del salario docente, como el pago por cargo y la actualización de distintos ítems. En particular, hizo hincapié en el Fonid, que permanece congelado, y en el adicional por estar frente a alumnos, del cual también se solicitó una revisión.

Sin embargo, la respuesta oficial fue negativa. Desde el Gobierno indicaron que la Provincia no se encuentra en condiciones de afrontar nuevos incrementos, más allá del porcentaje ya ofrecido, lo que profundizó el malestar entre los representantes sindicales.

"Ellos tienen una posición y nosotros otra", resumió Sosa, quien también confirmó que en los próximos días podría haber nuevos contactos entre las partes en busca de acercar posturas.

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto. Desde Cedems anticiparon que este fin de semana se llevará a cabo una asamblea para definir posibles medidas de fuerza. "De nuestro lado seguimos sosteniendo la protesta y el reclamo", concluyó la dirigente, dejando en claro que el escenario de conflicto podría intensificarse si no hay una mejora en la propuesta salarial.

Maestros rechazaron a la Junta Provisoria de Adep en paritarias

TENSIÓN | EN EL INGRESO AL CENTRO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA.

En la previa del encuentro entre funcionarios provinciales y el gremio docente Cedems, un grupo de maestros nucleados en Adep -sindicato que atraviesa una profunda crisis institucional- manifestó su descontento por el ingreso de integrantes de la Junta Provisoria al salón donde se desarrollaba la reunión paritaria.

La situación generó malestar entre los afiliados, quienes cuestionaron la presencia de Mariela Chiri y Jorge Calisaya, miembros de dicha junta. Tras culminar la reunión, ambos decidieron retirarse sin brindar declaraciones a la prensa que aguardaba en el exterior. En ese contexto, Cintia Lamas, referente de la agrupación Hormiguero Docente, describió el clima de tensión durante la jornada y denunció episodios de violencia. Según relató, se registraron forcejeos entre efectivos policiales y docentes, en medio de un operativo de seguridad excesivo.

“Estamos indignados por todo lo que está pasando porque han permitido el ingreso de una Junta Provisoria trucha e ilegítima, avalada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, pero no por Nación. Los señores López y Lazarte responden al Gobierno, esta junta vino a entregar el salario docente y no les interesa resolver ninguna situación del sindicato”, expresó. Asimismo, Lamas cuestionó el accionar de la conducción provisoria al señalar que “debían abocarse a convocar a elecciones según el artículo 62, en un plazo de 30 días, y hasta el momento no lo hicieron”.

Los docentes también denunciaron que se les impidió el ingreso para entregar un petitorio. “Nosotros queríamos presentar un documento, pero no nos dejaron entrar. Los policías nos violentaron y nos quisieron sacar a la fuerza; a mí me dejaron el brazo moreteado”, afirmó. Finalmente, la referente remarcó que el conflicto excede lo institucional y se vincula con problemáticas de fondo que afectan al sector. “Tenemos muchas situaciones por resolver, como las condiciones laborales, el costo del transporte, cuestiones de salud y, sobre todo, el salario, que en muchos casos no alcanza para llegar a fin de mes”, concluyó la dirigente.