Llega "Carísima", la serie de Caro Pardíaco sobre la crisis de los 30

Netflix anunció oficialmente el desarrollo de Carísima, una nueva producción original protagonizada por el popular personaje Caro Pardíaco, interpretado por el actor y músico Julián Kartun. La serie marca un hito para la plataforma en el país al convertirse en su primer experimento de formato corto, con una estructura de 10 episodios de 10 minutos de duración, adaptándose a las nuevas tendencias de consumo directo y dinámico.

La trama se centra en la crisis existencial de la protagonista, una multifacética empresaria nocturna y referente del mundo digital, ante la inminente llegada de sus 30 años. Mientras intenta organizar una celebración de escala épica, su vida personal comienza a desestabilizarse. El conflicto central se dispara con la aparición de Leo, un antagonista descrito como un psicópata con múltiples personalidades que introduce a la protagonista en una espiral de romance, peligro y confusión de identidad.

Bajo la dirección de Nano Garay Santaló y Federico Suárez, la propuesta busca amalgamar el humor absurdo que caracteriza al personaje con tintes de thriller. El guion es el resultado de un trabajo conjunto entre Julián Lucero, Julián Kartun, Mariano Rosales y Garay Santaló, contando además con la asesoría creativa de Malena Pichot.

El elenco destaca por su variedad e incluye figuras de diversos ámbitos como Dario Sztajnszrajber, Gastón Pauls, Charo López, Anita B Queen, Evitta Luna y Julián Doregger, entre otros. La producción ejecutiva está a cargo de Nicolás Abelovich, Flora Fernández Marengo y Nicolás Chausovsky, quienes lideran este proyecto que busca consolidar el fenómeno digital de Caro Pardíaco en una narrativa cinematográfica de alta intensidad.

¿Te genera curiosidad cómo adaptarán el humor de nicho de Caro Pardíaco a un género de suspenso más tradicional?