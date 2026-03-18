Maestros rechazaron a la Junta Provisoria de Adep en paritarias

En la previa del encuentro entre funcionarios provinciales y el gremio docente Cedems, un grupo de maestros nucleados en Adep -sindicato que atraviesa una profunda crisis institucional- manifestó su descontento por el ingreso de integrantes de la Junta Provisoria al salón donde se desarrollaba la reunión paritaria.

La situación generó malestar entre los afiliados, quienes cuestionaron la presencia de Mariela Chiri y Jorge Calisaya, miembros de dicha junta. Tras culminar la reunión, ambos decidieron retirarse sin brindar declaraciones a la prensa que aguardaba en el exterior.

En ese contexto, Cintia Lamas, referente de la agrupación Hormiguero Docente, describió el clima de tensión durante la jornada y denunció episodios de violencia. Según relató, se registraron forcejeos entre efectivos policiales y docentes, en medio de un operativo de seguridad excesivo.

"Estamos indignados por todo lo que está pasando porque han permitido el ingreso de una Junta Provisoria trucha e ilegítima, avalada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, pero no por Nación. Los señores López y Lazarte responden al Gobierno, esta junta vino a entregar el salario docente y no les interesa resolver ninguna situación del sindicato", expresó.

Asimismo, Lamas cuestionó el accionar de la conducción provisoria al señalar que "debían abocarse a convocar a elecciones según el artículo 62, en un plazo de 30 días, y hasta el momento no lo hicieron".

Los docentes también denunciaron que se les impidió el ingreso para entregar un petitorio. "Nosotros queríamos presentar un documento, pero no nos dejaron entrar. Los policías nos violentaron y nos quisieron sacar a la fuerza; a mí me dejaron el brazo moreteado", afirmó.

Finalmente, la referente remarcó que el conflicto excede lo institucional y se vincula con problemáticas de fondo que afectan al sector. "Tenemos muchas situaciones por resolver, como las condiciones laborales, el costo del transporte, cuestiones de salud y, sobre todo, el salario, que en muchos casos no alcanza para llegar a fin de mes", concluyó la dirigente.

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