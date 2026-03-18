13°
18 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

LIGA PROFESIONAL
Champions League
Las Termas de Caimancito
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
LIGA FEDERAL
inseguridad
barrio coronel arias
PERICO
El Carmen
LIGA PROFESIONAL
Champions League
Las Termas de Caimancito
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
LIGA FEDERAL
inseguridad
barrio coronel arias
PERICO
El Carmen

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Las Termas de Caimancito

Inundación de un complejo de aguas termales en Caimancito

Los desafíos, la limpieza del predio y recuperar instalaciones.

Miércoles, 18 de marzo de 2026 00:00
BAJO EL AGUA | IMAGEN DE LA INUNDACIÓN DEL COMPLEJO DE CAIMANCITO.

Las Termas de Caimancito, uno de los principales atractivos turísticos del departamento Ledesma, se inundaron debido a las intensas lluvias que azotaron esa localidad y que generaron el desborde de cursos de agua cercanos al predio.

Según se informó, el agua arrasó todo a su paso, cubriendo las conocidas piletas de aguas termales y acumulando una gruesa capa de sedimento en sectores de esparcimiento y circulación. Si bien aún se trabajaba en un relevamiento detallado, las primeras evaluaciones indican importantes daños materiales. La situación no se limitó al complejo turístico. Vecinos de diferentes sectores de Caimancito también sufrieron las consecuencias del avance del agua, que en varios casos llegó a ingresar a sus viviendas.

"Necesitamos de la colaboración de todos para poder volver a poner en valor este espacio tan querido", expresaron desde la organización a cargo del complejo. En el mismo, detallaron que el fenómeno fue "una inundación sin precedentes" y que el principal desafío era la limpieza del predio y luego recuperar las instalaciones.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD