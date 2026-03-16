Actividades por el aniversario del Cine Select

Desde ayer y hasta el próximo viernes se desarrollará en el Cine Teatro Municipal Select (Alvear 665), una serie de proyecciones con motivo del 106 aniversario de esta histórica sala jujeña.

Las actividades cuentan con la colaboración y total apoyo, del flamanteCine Club de la Ciudad, proyecto con el que trabajará este año, y que se abre en esta temporada.

La programación de esta semana incluye películas y actividades que abordan distintos ejes, como ser: "Mujer", "Memoria" y "Cine Histórico", con producciones jujeñas junto a clásicos del cine argentino y mundial.

También incluye charlas a cargo de realizadores y cinéfilos jujeños.

Las proyecciones son gratuitas y la organización está a cargo de la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación en Realización Cinematográfica) sede Jujuy; el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, Cine Auditorium Julio Lencina, Asociación Jujeña de Realizadores Audiovisuales, Las Chicas Cuando, Fundación 7º Arte, Cineclub, Runa Cine, entre otras entidades privadas e independientes.

Las propuestas para hoy

A las 18 de hoy, en la antesala Select, se hablará de "Dibu-cine películas que nos marcaron", actividad a cargo del Cineclub, a cargo de Las Chicas Cuando.

Y a las 19, en la sala del cine, se desarrollará la charla "Mujeres en el cine", con disertaciones de Luciana Tarcaya, Sisa Pelaez, Carina Mercado, Belén Revollo y Fernanda Uzqueda. La moderación está a cargo de la periodista Ari Tabera.

El miércoles

Mañana por la mañana, la temática es "Mes de la Memoria.

“ÁNGEL” | SE PROYECTARÁ MAÑANA POR LA MAÑANA, EL FILME DE JULIETA GOLDARAZ.

A las 10 se proyectará "Ángel" filme de 2023 de Julieta Goldaraz; y "Presente Marina Vilte" de 2016, de Carina Mercado.

A las 12, se podrá ver "Sur", filme de 1998 de Pino Solanas.

Por la tarde, la temática será "Género".

Se verá a las 15 "Valentina", película de Iván Garay Ayres, del año 2023; a las 17 "Las Siamesas", realizada en 2017 por Paula Hernández; y a las 19, "Niña Mamá", filme de 2021 de Andrea Testa, con debate post proyección a cargo de Cineclub Suyu Runa.

El jueves

“PRESENTE. MARINA VILTE” | EL FILME DE 2016, DE CARINA MERCADO SE VERÁ MAÑANA.

La tarde del jueves programa dos charlas. La primera a las 18, "Una breve historia del cine de Jujuy", a cargo de Cine Club y proyección de "Petra Von Kant".

Y la segunda, sobre "Producción Audiovisual Sustentable en Jujuy" a las 20, a cargo de Fabiana Bepres, y la proyección de "AJRA".

Último día

El viernes, a las 10, sobre la temática "Historia y Cine Histórico", se podrá ver el filme "El soldado y el diablo" de 2023, de Jaraceli Joana Elizabeth Aguirre e Ignacio Sánchez Moreau; y "Manuel Belgrano y el Pueblo de Jujuy" de 2015, dirigida por Jorge Vargas.

A las 11 se proyectará la película "Qué hay detrás de esos cerros. Las huelas de Marina Vilte", de Héctor Rivero, realizada en 2024.

El gran cierre de esta programación será en la tarde del viernes, con la proyección de "Metropolis" (1927) del cineasta Fritz Lang.