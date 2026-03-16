Colapinto volvió a sumar en F1, con su 10º puesto

El Gran Premio de China dejó algo más que un resultado en la tabla: una sensación que en Argentina hacía mucho que no aparecía en la Fórmula 1. La actuación de Franco Colapinto no fue simplemente la de un piloto que sumó un punto con Alpine; fue la demostración de que, cuando el auto acompaña, hay talento suficiente para pelear en serio.

El décimo puesto puede parecer modesto para quien solo mire la clasificación final pero la carrera del argentino estuvo cargada de momentos que explican por qué fue, probablemente, su mejor actuación en la categoría. Todo empezó con una largada impecable desde el 12° lugar, entre abandonos, errores ajenos y adelantamientos bien ejecutados, Colapinto avanzó seis posiciones y quedó detrás de su compañero Pierre Gasly, en la frontera de ese pelotón que todavía parece correr en otra liga, dominada por Mercedes y Ferrari.

El momento más llamativo llegó con la estrategia, cuando Alpine decidió mantenerlo en pista al aparecer el Safety Car, para aprovechar que había largado con neumáticos duros.

Esa decisión lo colocó segundo durante algunos giros y, cuando la carrera se relanzó, los autos más rápidos recuperaron sus posiciones, pero lo que vino después fue una exhibición de manejo defensivo.

Colapinto resistió con autoridad los ataques, en especial los del Haas de Esteban Ocon, que estaba en la misma condición de neumáticos. El argentino gestionó bien la batería y sostuvo el ritmo sin desesperarse, estiró su primera parada hasta la vuelta 32 para montar neumáticos medios y parecía encaminado a consolidar una gran carrera.

Entonces apareció el golpe: Ocon, que había parado tres vueltas antes, se lanzó en la curva 1 y lo impactó desde atrás justo en la rueda trasera derecha recién cambiada. Fue un error claro del francés, que luego reconoció la responsabilidad. El contacto arruinó parte de lo que podía haber sido un resultado aún mejor, sin embargo, lo más valioso llegó después. Colapinto no perdió la calma ya que volvió a pista, recuperó ritmo y escaló hasta el décimo lugar. Ese punto significó su primera suma desde Austin 2024 y cerró una actuación que, incluso con el incidente, dejó una impresión muy fuerte.

El piloto francés Esteban Ocon (Haas) asumió la responsabilidad por el toque con Franco Colapinto (Alpine) durante el Gran Premio de China y admitió por radio que el incidente fue consecuencia de su maniobra.

"Sí, eso fue culpa mía", señaló el francés apenas ocurrió el contacto que complicó la carrera del piloto argentino en el Circuito Internacional de Shanghái de la Fórmula 1. La competencia correspondió a la segunda fecha del campeonato y terminó con triunfo de Kimi Antonelli, además del primer ingreso a los puntos de Colapinto con el equipo Alpine.