Diputados convocan a una conferencia de prensa por la causa $LIBRA

Diputadas y diputados integrantes de la Comisión Investigadora sobre el caso $LIBRA convocaron a una conferencia de prensa para este lunes 16 a las 16 en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en una sala que será confirmada en las próximas horas.

El encuentro se realizará a raíz de los hechos recientes que tomaron estado público en torno a la causa y que guardan relación con el informe final que la comisión presentó en noviembre de 2025.

Durante la conferencia, los legisladores brindarán precisiones sobre las nuevas informaciones conocidas públicamente, su vínculo con las conclusiones ya elaboradas por la comisión investigadora y los pasos institucionales que consideran necesarios tanto en el ámbito legislativo como en el judicial.

La convocatoria se dispuso horas después de trascender que el teléfono celular del lobista Mauricio Novelli contenía una anotación sobre un presunto acuerdo por 5 millones de dólares vinculados al apoyo del presidente Javier Milei al criptoactivo $Libra, según copias del documento difundidas en la causa judicial.​

Ese “memo”, que peritos del Ministerio Público Fiscal recuperaron tras un intento de borrado, detalla tres pagos en tokens o efectivo: un adelanto, otro ligado a un tuit presidencial y un último tramo por la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial con Milei.​