camion
288 departamentos
Temporal
Opiniones
Chiqui Tapia
Gran Hermano
Oscars
rescate
Gobierno de Jujuy
El Tiempo en Jujuy

Jueves con cielo parcialmente nublado

La ciudad amaneció este jueves con una temperatura mínima de 18°C.

Jueves, 12 de marzo de 2026 09:43

Para este jueves 12 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura máxima de 22°C en la capital jujeña. Además, se prevé una alta probabilidad de lluvias durante la tarde y tormentas aisladas hacia la noche. La humedad se ubica en un 94%, con vientos del sector este a 6 km/h.


Actualmente se registran 19°C, por lo que se recomienda salir con paraguas y pilotín al momento de salir de casa.


En el sector de Los Pericos se espera una temperatura máxima de 25°C, con un ambiente más cálido y húmedo. Sin embargo, también se pronostican lluvias con una probabilidad del 60%.

