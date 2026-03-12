21°
Internacionales

El nuevo líder supremo de Irán habló por primera vez: “Vengaremos la sangre de nuestros mártires”

Mojtaba Jamenei afirmó que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado.

Jueves, 12 de marzo de 2026 11:13

El nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, pidió mantener el cierre del Estrecho de Ormuz y se comprometió a abrir nuevos frentes en el conflicto de su país con Estados Unidos e Israel.

En su primer mensaje como líder supremo, publicado el jueves en su sitio web oficial, afirmó que se están realizando estudios para abrir otros frentes de batalla donde el enemigo es "vulnerable e inexperto".

Añadió que estas medidas se tomarían si la guerra continúa y favorecen los intereses de Irán.

Mojtaba Jamenei brindó un discurso en televisión abierta en lo que fue su primera aparición pública tras suceder a su padre, Ali Jamenei (fallecido en el marco de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel), 

Según Xinhua el ayatollah juró represalias por las agresiones recibidas y ratificó que Teherán mantendrá su postura de respuesta bélica, sentenciando: 'Vengaremos la sangre de nuestros mártires'.

