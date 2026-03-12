Tras las lluvias en Jujuy instan a reforzar el descacharrado

Mientras Jujuy continúa libre de casos de dengue, el Ministerio de Salud recuerda a la población que las medidas de prevención son fundamentales, especialmente luego de jornadas de lluvias, cuando se presentan las condiciones ideales para la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de esta infección y también de zika y chikungunya.

Por eso, instan a intensificar el descacharrado en la vivienda para detectar y eliminar potenciales criaderos, es decir, objetos y elementos que pueden acumular agua donde este insecto deposita sus huevos para asegurar su ciclo de vida.

Reducir al mínimo la presencia del mosquito transmisor que se cría en el entorno hogareño, es la única forma de minimizar casos de dengue, zika y chikungunya, en especial, cuando se combinan factores como altas temperaturas y lluvias que favorecen el desarrollo de este insecto.

En ese marco, continúa el despliegue de los equipos de Salud para el descacharrado en diferentes sectores de la capital provincial, fortaleciendo el trabajo de promoción con recorridos casa por casa, retiro de elementos en desuso o potenciales criaderos del mosquito y acompañamiento con recomendaciones para el cuidado diario.

Cronograma

Cada jornada inicia desde las 8.30 y ayer fue el turno de las 150 Hectáreas y 10 Hectáreas de Alto Comedero. Hoy de zona Caps 249, barrios San Jorge, Bicentenario, Loteo Sarita, Asentamiento Néstor Kirchner y Bartoletti, y mañana en zona hospital "Snopek", barrio B2, Alto Comedero.

Desde la cartera de Salud especificaron cómo actuar si se presentan síntomas: Lo más importante: no te automedicarse y concurrir al Caps, Nodo u hospital más próximo al domicilio o consultar desde un dispositivo con internet en el sitio oficial http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ de lunes a domingo de 8 a 20.