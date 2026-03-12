Dada la situación epidemiológica en la región, como el brote de chikunguya y los casos graves y muertes por dengue en la vecina provincia de Salta, es que, el Consejo de Médicos de la provincia de Jujuy realizará la Jornada de actualización Dengue-Chikungunya. Aspectos clínicos y manejo.

Desde la entidad informaron que está destinada a médicos clínicos, generalistas, infectólogos, pediatras y personal de salud y que será disertado por Marcelo Quipildor, infectólogo del hospital San Vicente de Paul, Oran y hospital Materno Infantil, Salta y Gustavo Echenique, infectólogo, ecografista, Medineco, Sanatorio Los Lapachos.

La cita es para el próximo sábado 14 de marzo, de 9 a 12, en el Salón Consejo de Médicos, de avenida Córdoba 1781. Modalidad presencial y virtual.

Por información e inscripciones en avenida Córdoba 1781, al 3885927199 o a través del E-mail [email protected].