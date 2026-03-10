"Resuenan" un concierto gratuito en "Las Lavanderas"

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, el municipio capitalino, en articulación con la Universidad Nacional de Jujuy y la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy, invita a toda la comunidad a participar del concierto “Resuenan, canciones por un Jujuy libre de violencias de género”, una propuesta artística que busca promover derechos y generar conciencia a través de la música.

La actividad se desarrollará el sábado 14 de marzo, desde las 18 horas, en el Anfiteatro Las Lavanderas, con entrada libre y gratuita. El concierto forma parte del Ciclo Mujeres Protagonistas y reunirá a compositoras y agrupaciones locales que interpretarán canciones con mensajes vinculados a la igualdad y la erradicación de las violencias de género.

La responsable del proyecto, Eugenia Mur, detalló, “esta presentación va a ser el sábado 14 de marzo, a partir de las 18hs, en el anfiteatro Las Lavanderas, en el Parque Xibi Xibi. Va a ser un concierto totalmente libre y gratuito para toda la comunidad, para todas las familias y niños, niñas que quieran venir a escuchar estas nueve canciones que forman parte del libro cancionero ‘Resuenan’, que son canciones de compositoras y agrupaciones creadoras de Jujuy, y en su mensaje tratan temáticas y problemáticas de género, y proponen un Jujuy libre de violencias de género”.

Asimismo, destacó el valor simbólico del encuentro, “en este mes de tantas reivindicaciones, nos pareció un encuentro muy especial y maravilloso, un concierto muy sensible, donde ellas van a poder compartirnos a través de sus voces todas las historias que forman parte de estas canciones, y que en este mes son importantes de visibilizar y de juntarnos a reflexionar a través de ellas”.

Finalmente, Mur subrayó el trabajo conjunto que hizo posible la iniciativa, “este proyecto y este concierto es una articulación interinstitucional, en el cual participó la Universidad Nacional de Jujuy, la Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad y la Secretaría de Cultura de la Provincia. Por lo tanto, en esa articulación nos vamos a encontrar también, junto con el municipio y el Departamento de Promoción de Derechos, en el concierto Resuenan”.