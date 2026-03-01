Paisajes jujeños se exhibieron en Brusela

La última semana de febrero, Bruselas se transformó en el epicentro de la muestra fotográfica "Argentina Sustentable", un recorrido visual que pone bajo el foco internacional a las ecorregiones del Norte Grande argentino. Con el Gran Chaco Americano como eje, la exposición destaca el equilibrio entre la biodiversidad y los sistemas productivos, posicionando a regiones como la Puna y las Yungas jujeñas como actores estratégicos en la agenda global de sostenibilidad.

YUNGAS | JOSÉ LUIS “PUMA” RODRÍGUEZ (FOTÓGRAFO)

CAMÉLIDOS | CARLOS STRELKOV (FOTÓGRAFO).

DARIO PODESTÁ (FOTÓGRAFO)

SEBASTIÁN CIRIGNOLLI (FOTÓGRAFO)

La muestra, que se desarrolló en el marco de la Semana del Gran Chaco en Bruselas y el Comité Económico y Social Europeo, contó con una fuerte impronta de nuestra provincia. No solo se exhibieron los paisajes emblemáticos del Norte, sino que la iniciativa tuvo colaboración del Ministerio de Cultura y Turismo y el Ministerio de Ambiente de Jujuy, que aportaron material fotográfico para completar esta narrativa visual de integración y futuro.

Bajo la curaduría de Redes Chaco y en el marco del proyecto Impacto Verde (financiado por la Unión Europea), la muestra reúne la obra de nueve fotógrafos argentinos que lograron captar la esencia del territorio. Entre los grandes sistemas naturales retratados, destacan los contrastes de la Puna y la exuberancia de las Yungas, junto a otros hitos como la Selva Misionera, el Impenetrable Chaqueño y los Esteros del Iberá.

Los artistas que dan vida a esta exhibición son Carlos Strelkov, Darío Podestá, Emilio White, Gonzalo Saleme, José Luis "El Puma" Rodríguez, Matías Rebak, Pablo Córdoba, Sebastián Cirignoli y Sebastián Navajas. Sus imágenes no son meras postales turísticas; son un testimonio de cómo los territorios viven, trabajan y se proyectan en armonía con la naturaleza.