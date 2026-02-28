Los jujeños largan hoy la final en La Pampa

Los jujeños se presentan en la segunda fecha del Turismo Pista. Hoy desde la 9 comienzan las actividades con la presencia de Federico Stieglitz en la Clase 3 y Matías Clapier en la Clase 2 respectivamente en el autódromo "Provincia de La Pampa" en la ciudad de Toay.

Los primeros en salir a pista fueron los de la 2, allí Matías Clapier clasificó en el quinto lugar mientras que en la serie, fue la segunda tanda, entró segundo, marcando muy buen tiempo quedando a 487/1000 del primero Valentino Spinella.

Pero ya desde el viernes el jujeño marco buenos números, lo que le permitió adaptarse rápido al trazado pampeano que tiene 4 mil metros de extensión y por algunos sectores le sienta bien para poder acelerar a fondo el volkswagen up del equipo Robledo Competición.

Hoy tendrá la final, con el objetivo de seguir prendido en los puestos de vanguardia, sumando puntos en un campeonato que será largo, competitivo y con muchas máquinas en pista, lo cual lo hace más complicado y de gran nivel.

Después fue el turno de la Clase 3 con Federico Stieglitz como protagonista, ya que en la primera tanda de clasificación se quedó con el mejor tiempo, 1´27´´103/1000, muy bueno para ser el inicio de un fin de semana que espera poder coronarlo hoy con las finales.

Igual, restan las series, instancia en la cual también buscará sumar puntos que lo afiancen luego de ese inicio de temporada ganador en la provincia de Buenos Aires cuando le marcó el camino al resto de los integrantes de la categoría.

Ambos jujeños, con mucho esfuerzo, trabajo, y el acompañamiento de sus sponsors, representan a la provincia en una categoría competitiva como el Turismo Pista y hoy lo podrán seguir a través de la transmisión en vivo de la Televisión Pública.