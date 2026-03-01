Salió de Jujuy con 90 cápsulas con cocaína y fue detenida

Efectivos de la Gendarmería Nacional detuvieron a una mujer que salió de la ciudad de La Quiaca con 90 cápsulas con cocaína en su organismo, a bordo de un colectivo de larga distancia. El operativo fue desarrollado durante un control en la ruta nacional N°38, a la altura de la localidad de Chumbicha, provincia de Catamarca.

El ilícito fue advertido días pasados, en momentos que los agentes del Escuadrón 67 "Catamarca" llevaban adelante un control de rutina a la vera de la ruta nacional N° 38, en inmediaciones del kilómetro 540.

En ese contexto, los uniformados detuvieron la marcha de un ómnibus que circulaba en sentido norte-sur, desde la ciudad de La Quiaca hasta Mendoza, para realizar el control de identificación de los pasajeros y de sus respectivos equipajes.

De esta manera fue que los efectivos subieron al rodado y mientras realizaban la inspección notaron que una mujer se descompensó, sufriendo una convulsión, por lo cual se alertó al sistema de salud de la provincia de Catamarca.

Así fue cómo minutos después, la pasajera de nacionalidad extranjera, fue trasladada al hospital "San Juan Bautista" para una evaluación médica, más allá de las sospechas suscitadas con respecto a las causas que provocaron el problema de salud.

En el nosocomio la sospechosa fue asistida por el personal médico que le practicó una radiografía, la cual dejó en evidencia la presencia de cuerpos extraños en la zona abdominal y en la cavidad genital. Tras el seguimiento de los profesionales de la medicina, la mujer evacuó 90 cápsulas.

Luego de esto, los agentes procedieron a abrir y analizar químicamente el contenido hallado, lo que permitió saber que se trataba de cocaína. Además, después de pesarla se pudo establecer que había un kilo 69 gramos del estupefaciente.

Esta inspección permitió conocer que la mujer llevaba la droga mediante la modalidad denominada "camello" que es considerada una de las más riesgosas para la vida humana, ya que implica la ingestión o el ocultamiento de cápsulas con estupefacientes dentro del cuerpo. La ruptura de alguno de estos envoltorios puede provocar intoxicaciones severas, convulsiones e incluso la muerte, por lo que requiere inmediata intervención médica. En este caso, la mujer se descompensó durante el traslado y debió ser asistida de urgencia por personal de salud, de acuerdo a la información difundida por la Gendarmería Nacional.

Finalmente, el Juzgado Federal N° 1 de Catamarca junto con la Fiscalía Federal local dispuso el secuestro del estupefaciente y demás elementos de interés para la causa, así como la detención de la involucrada en carácter de comunicada.