Jujuy extrema controles por la situación en Salta y Bolivia

El secretario de Coordinación General de Salud de la Provincia, Javier Cadar, presentó un informe actualizado sobre el panorama epidemiológico del dengue en Jujuy, advirtió sobre los riesgos de la circulación viral y detalló las medidas preventivas fundamentales para quienes planeen desplazarse hacia zonas críticas.

El funcionario detalló que el sistema público de salud se está ocupando del trabajo clave en territorio de prevención y control ante el dengue y chikungunya, tanto en capital como en el interior, ya que, principalmente, "Salta y Bolivia tienen un brote importante de chikungunya, sumado a los numerosos casos de dengue en áreas fronterizas de gran flujo migratorio".

En el ámbito local, Cadar explicó que existen pacientes con cuadros febriles bajo estudio y que "hasta el momento no dieron positivo. Pero todos los casos febriles, sin causa aparente, se estudian por protocolo y los resultados de laboratorio llevan un tiempo de entre 48 y 72 horas", detalló.

Salud solicitó a los equipos médicos de la región ramaleña, reforzar la vigilancia clínica y completar las fichas epidemiológicas correspondientes ante cualquier sospecha. La medida apunta a sostener el monitoreo activo y garantizar una respuesta oportuna. "Estar atentos a la búsqueda activa posibilita el bloqueo de cualquier posible foco de transmisión de manera inmediata", subrayó Cadar.

Los síntomas de alerta a tener en cuenta sobre dengue y chikungunya son: fiebre alta, sin causa aparente; dolor muscular, articular y de cabeza (detrás de los ojos); malestar general, náuseas, vómitos o diarrea. Signos de gravedad: sangrado de nariz, sangrado en materia fecal o complicaciones que requieran internación.

El secretario recordó que el Aedes Aegypti es un mosquito que "vino para quedarse", debido a las condiciones climáticas de la región. En ese sentido, instó a la población a seguir llevando adelante a diario las tareas de descacharrado. "Si evitamos los criaderos, reducimos la proliferación del mosquito. Es vital mantener los techos, patios y jardines limpios, el pasto corto y eliminar cualquier recipiente que acumule agua, que es donde el mosquito deposita sus huevos", explicó. Asimismo, recomendó el uso frecuente de repelentes, así como ropa que cubra brazos y piernas en lugares a la intemperie y mantener una correcta hidratación.

Finalmente, se recomendó para prevenir estas enfermedades eliminar objetos y recipientes que puedan contener agua estancada; consultar al centro de salud ante fiebre alta; no automedicarse; utilizar repelente en espacios abiertos y zonas de vegetación, e hidratarse constantemente, especialmente en cuadros de malestar y sobre todo ante la fiebre.

Colecta en Humahuaca

El Centro Regional de Hemoterapia realizó una colecta de sangre en Humahuaca con la participación de más de 70 personas donantes, reafirmando el compromiso de la comunidad y el trabajo territorial del sistema público en la materia.

Se destacó que en Jujuy se realizan más de 12 mil transfusiones al año, por lo que se necesitan entre 40 y 50 donantes diarios para garantizar sangre segura y disponible para hospitales y equipos de emergencia.

Las personas interesadas pueden donar en el Centro Regional de Hemoterapia, avenida Snopek esquina Teniente Bolzán, Alto Comedero, de lunes a viernes de 7 a 17 y sábados de 8 a 13, o consultar próximas colectas externas a través de los canales oficiales.