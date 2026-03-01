En el marco de los festejos por el UPD (Último Primer Día), el municipio capitalino llevó adelante una actividad de concientización en las instalaciones del Mercado Central "6 de Agosto", destinada a estudiantes del último año del nivel secundario, con el objetivo de promover celebraciones responsables y prevenir conductas de riesgo.

Bárbara Chumacero, a cargo del programa en prevención de consumos problemáticos de la Dirección de Salud Integral y Género, explicó: "El UPD es una festividad que los propios estudiantes organizan desde hace más de diez años, en la que, durante la noche previa al inicio del ciclo lectivo, los jóvenes se reúnen para celebrar con cánticos, banderas y remeras alusivas, en la oportunidad, el festejo tendrá lugar este domingo (por hoy)".

Desde el municipio, "lo que nos convoca es que se visibiliza en esta festividad el uso frecuente del consumo problemático de alcohol y otras sustancias, una problemática que suele intensificarse durante este tipo de celebraciones. Y aclaró: "En la adolescencia cualquier consumo ya es problemático, porque el cuerpo y el cerebro aún se encuentran en desarrollo, no se trata de fomentar el consumo, sino de promover el cuidado y la reducción de riesgos", explicó.

Asimismo, remarcó "la corresponsabilidad de los padres", destacando la importancia del "acompañamiento adulto, la supervisión de los lugares que alquilan donde se realizan las reuniones y la presencia de un adulto responsable para evitar situaciones que pongan en riesgo a los adolescentes".

Entre las recomendaciones, se encuentran evitar el consumo de alcohol y otras sustancias, no conducir ni viajar con personas que hayan consumido, mantener una buena hidratación y alimentación, dormir adecuadamente, tener siempre un número de contacto familiar y de emergencia y utilizar preservativo y extremar los cuidados para prevenir infecciones de transmisión sexual".

Luego Bárbara Nasisi, a cargo del programa en prevención del VIH/sida resaltó "respetar el consentimiento, si no hay un sí explícito, es no". Además, se distribuyó material informativo con recomendaciones de prevención del VIH y pautas para la reducción de riesgos, reforzando el mensaje de un cuidado integral.

Finalmente, destacó que "las jornadas de sensibilización buscan generar conciencia, promover decisiones responsables y reforzar el mensaje de que la mejor elección es no consumir tanto alcohol como ninguna otra sustancia, entendiendo que se trata de adolescentes en pleno desarrollo".

Cabe señalar que se informó que el Ministerio de Educación prohibirá el ingreso a las escuelas de estudiantes que estén alcoholizados o presenten signos de haber consumido sustancias ilegales, mientras que desde el Juzgado Contravencional se multará a padres o tutores de jóvenes que sean hallados bebiendo alcohol en la vía pública o, alcoholizados, molesten a personas.