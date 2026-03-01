La ruta del Año Nuevo Chino cerró en Jujuy

La celebración, que se desarrolló en la explanada de la Casa de Gobierno y Plaza España, convocó a gran cantidad de gente que comenzó a acercarse masivamente cuando el calor cedió y el espíritu festivo ya se había instalado en el centro capitalino.

El evento inició a las 17 con la tradicional Danza del León y, a lo largo de la tarde y la noche, el escenario principal ofreció una interesante programación: demostraciones de kung fu a cargo de Lai Kung Fu Jujuy, la bienvenida al Dragón con un túnel de erkes jujeños interpretado por el Ballet Portal de mi País y la Orquesta de Erkes de Fabio Gallo, danzas chinas de la compañía "Nüshu Danza", una master class de cocina en vivo a cargo de Rong Fei, y el esperado cierre con músicos jujeños como el Dúo Marcos Batallanos y Wara Calpanchay.

Uno de los momentos más celebrados fue la Danza del Dragón en versión fusión chino-jujeña, que sintetizó el espíritu de la jornada, el encuentro de dos culturas que, según sus organizadores, comparten más similitudes de las que a simple vista parecen.

La celebración contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y representantes de la República Popular China, entre ellos el vicegobernador Alberto Bernis, el ministro de Turismo Federico Posadas, el intendente Raúl Jorge y el ministro consejero de la Embajada China en Argentina, Wang Xiaoxu.

APERTURA | LA DANZA DEL LEÓN PARA ATRAER LA BUENA FORTUNA Y LA PROSPERIDAD.

En simultáneo, Plaza España ofreció propuestas vinculadas a la medicina tradicional china, teatro de sombras y prácticas de Chi Kung y Taichi, ampliando la experiencia cultural más allá del escenario central.

Sobre la calle Sarmiento, tres puestos de venta concentraron buena parte del movimiento. Los sombreros chinos fueron los productos más vendidos, seguidos por abanicos, amuletos y figuras de animales del horóscopo chino.

En el puesto gastronómico, Claudia Espinosa, destacó el crecimiento del interés por estos productos: "Cada vez son más las personas que se animan a probar. Vienen muchos chicos y adolescentes con sus padres, prueban y después vuelven". Entre los productos más buscados estuvieron bebidas típicas, ramen, mochi y otras especialidades orientales.

El Caballo de Fuego, símbolo del año que comienza según el calendario chino, también fue protagonista: instalado sobre la misma calle, se convirtió en uno de los puntos más elegidos para las fotografías familiares.

Mientras tanto, en plaza Belgrano, una pantalla gigante transmitía en vivo lo que ocurría en el escenario central y no faltaron los Therian que sumaron su propio color a la tarde.

"Jujuy, parada clave"

ESPECTÁCULO | EL DRAGÓN CHINO DANZÓ AL RITMO DE LOS ERKES JUJEÑOS

El histórico conductor y referente del Año Nuevo Chino en Argentina, Carlos Lin, volvió a estar al frente del evento. En diálogo con El Tribuno de Jujuy explicó por qué la provincia se consolidó como una parada clave en la ruta nacional de la celebración.

"Es el segundo año que la Ruta del Año Nuevo Chino cierra en Jujuy. No es menor. Nosotros comenzábamos en Buenos Aires y después íbamos a grandes ciudades cercanas a la Capital Federal. Un día dijimos: la Argentina es tan grande y hermosa, y nos dimos cuenta de que el lugar donde íbamos a desarrollar un festejo genuino era Jujuy", afirmó.

PLAZA ESPAÑA | LUCIANA BASH, EN CHARLA SOBRE MEDICINA TRADICIONAL CHINA.

Para Lin, existen similitudes culturales profundas: "La cultura de Jujuy es muy similar a la china. El jujeño trabaja y se esfuerza casi lo mismo que el chino. Cuando nosotros despertamos al dragón y después lo dormimos, ustedes también desentierran antes del carnaval a los diablos. Y así como nosotros no trabajamos el día del Año Nuevo Chino, un jujeño nunca se va a reunir en carnaval".

A esa conexión cultural se suman razones económicas y estratégicas. "Vimos que muchas inversiones chinas están en la provincia y que Jujuy mantiene varias reuniones con China. Entre la economía, la cultura y la similitud de los pueblos, hizo que elijamos Jujuy", sostuvo.

DESTACADOS | PERSONAJES DE KUNG FU PANDA, LA ATRACCIÓN DE LOS CHICOS.

Cabe destacar que la organización del evento es un trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia, el municipio capitalino, el Cabildo y la Embajada de la República Popular China en Argentina.

Año: Caballo de Fuego

Según explicó Lin, el nuevo ciclo corresponde al Año del Caballo de Fuego, que simboliza independencia, potencia y avance. "Que sea fuego significa explosión. El caballo es tan importante como el dragón para nosotros. Tiene algo especial: la palabra 'ma' se asocia a lo inmediato. El éxito llega rápido. Es un año para animarse", describió con entusiasmo.

Y cerró con una metáfora que resumió el espíritu de este nuevo año: "Si veo una pileta y creo que no hay agua, me tiro igual, porque es el año del caballo".

Así, entre dragones, erkes y sabores orientales, Jujuy volvió a convertirse en punto de encuentro entre culturas, consolidando una celebración que, a juzgar por la convocatoria, ya empieza a sentirse propia.