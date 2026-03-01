Inscripciones abiertas para Bachillerato15

El Bachillerato Provincial 15 "Legislatura de la Provincia de Jujuy" informó que se encuentra abierta la convocatoria a inscripción para el ciclo lectivo 2026, destinada a jóvenes que deseen iniciar o continuar sus estudios secundarios en una propuesta con orientación específica.

La institución ofrece el título de Bachiller con orientación en Teatro y en Ciencias Sociales y Humanidades, consolidando un proyecto educativo que se desarrolla desde 2018 y que apunta a una formación integral.

La propuesta combina contenidos académicos con espacios de expresión artística y reflexión social, promoviendo el desarrollo cultural y el fortalecimiento de las trayectorias escolares.

Desde el establecimiento explicaron que el objetivo es garantizar el acceso, la permanencia y la finalización de los estudios secundarios mediante estrategias pedagógicas inclusivas y un acompañamiento sostenido a los estudiantes.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de 14 a 18 años, interesados en formarse en el campo de las Ciencias Sociales, las Humanidades y el Teatro.

Para concretar la inscripción deberán presentar fotocopia de DNI, certificado de nacimiento, constancia alfanumérica de alumno regular de 7º grado, solicitud de inscripción, certificado de buena salud, carnet de vacunación actualizado y un carpetín colgante.

Las inscripciones se realizan en la sede ubicada en la intersección de Olavarría y Baldi, barrio Cuyaya, en el horario de 18 a 22.50. El inicio de clases está previsto para mañana, 2 de marzo.

La franja horaria contribuye a que muchos jóvenes que habían postergado su formación puedan retomar el trayecto de la educación secundaria para adultos en un entorno formal, con docentes formados y programas oficiales. De esta manera, la institución ofrece una alternativa formativa que integra excelencia académica y desarrollo artístico en un entorno de contención y acompañamiento.