Murió Pila Sleive, ícono de la televisión jujeña

Este domingo 1 de marzo de 2026, falleció Pila Sleive, profesora de Educación Física y conductora televisiva, reconocida por la pantalla chica de Jujuy durante más de tres décadas.

Sleive, nacida en San Pedro de Jujuy, comenzó su carrera ligada a la Fiesta Nacional de los Estudiantes, pero fue en 1990 cuando encontró el programa que la consagraría, "Gimnasia, Ritmo y Salud".

En los últimos años, su faceta de divulgadora cultural la llevó a recorrer la provincia al frente de "Fiesta por fiesta", un ciclo con el que plasmó su pasión por las tradiciones del interior.

Pila Sleive: una vida dedicada a la cultura y la comunidad

Pila Sleive fue mucho más que una conductora de televisión; fue una institución cultural en Jujuy y un verdadero ejemplo de resiliencia y vocación de servicio. Nacida en San Pedro de Jujuy, su infancia estuvo marcada por el desarraigo, ya que pasó sus primeros años en Siria y regresó a la Argentina en plena Segunda Guerra Mundial.

Aplicó primero como profesora de Educación Física, donde su amor por los alumnos quedó grabado a fuego, especialmente durante su participación en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Sin embargo, fue desde la década del 90 cuando se convirtió en un ícono popular con su programa "Gimnasia, Ritmo y Salud", al que luego siguió "Fiesta por Fiesta". A través de la pantalla chica, recorrió cada rincón de la provincia con la misión de dar visibilidad a la cultura, los artistas y las tradiciones jujeñas, promocionando a talentos sin cobrarles, con la simple convicción de ayudar y exponer su trabajo.

Autodefinida como una "adicta al trabajo", su ritmo incansable la llevó a ser una figura omnipresente, pero también una madre para muchos.

