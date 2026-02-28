Fuerte trabajo del Gobierno

Continúan los trabajos con el básquet adaptado y el fuerte apoyo desde el Gobierno de la provincia. En el edificio central de calle Independencia se realizó la entrega de equipamiento para el plantel que lleva la bandera de Jujuy en los principales certámenes de nivel nacional.

Se trata de nuevas cubiertas especialmente diseñadas para la práctica del básquet en silla de ruedas, un insumo fundamental para garantizar el rendimiento de los deportistas durante la competencia.

El jugador Jonathan Guanuco y el entrenador Gustavo Lemos destacaron el acompañamiento del Ejecutivo, que permitió la incorporación de cubiertas importadas para las sillas deportivas, de cara al inicio del campeonato nacional. La gestión fue articulada a través de la Dirección de Gestión de la Gobernación, con el acompañamiento de Gustavo Carrasco y la secretaria de Gobernación, Sonia Godoy.

Guanuco sostuvo que "las cubiertas son muy importantes para esta temporada, porque la silla debe estar en óptimas condiciones para competir".

Asimismo, remarcó que el equipo ya completó la pretemporada y se prepara para el inicio del campeonato previsto para abril, agradeciendo especialmente el respaldo del gobernador Carlos Sadir y de las autoridades provinciales.

EL BÁSQUET ADAPTADO | SIGUE CRECIENDO EN CANTIDAD Y CALIDAD DE JUGADORES.

Por su parte, el entrenador Lemos subrayó que este equipamiento "no es un simple elemento deportivo, sino una oportunidad para igualar condiciones entre deportistas con discapacidad y quienes no la tienen". En ese sentido, explicó que se trata de llantas importadas de alto costo, diseñadas exclusivamente para la disciplina, cuya incorporación permitirá renovar las cubiertas de seis sillas.

El plantel entrena los lunes, miércoles y viernes en el estadio "Olímpico" de Palpalá y se encuentra enfocado en el próximo certamen nacional, donde enfrentará a equipos de Río Gallegos, Santa Fe y Buenos Aires.

Tras su debut en primera división el año pasado, cuando logró mantener la categoría y posicionarse entre los diez mejores del país, el objetivo para esta temporada es clasificar a los playoffs.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso con el deporte adaptado, promoviendo igualdad de oportunidades y fortaleciendo el desarrollo de los atletas jujeños permitiéndoles salir a competir a nivel nacional logrando un crecimiento deportivo.

Construyen nueva cancha en El Carmen

AUTORIDADES | DE LA SECRETARÍA DE DEPORTES, FEDERACIÓN DE BÁSQUET, CONCEJAL DE EL CARMEN.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, acompaña el crecimiento y desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas. En ese marco, días pasados se realizó un recorrido por las instalaciones del Colegio Parroquial de la ciudad de El Carmen donde se encuentra en plena ejecución la construcción de una nueva cancha de básquet con piso de parqué.

El escenario que servirá para que El Carmen Basket juegue de local en la próxima temporada de la Liga Federal. Cabe indicar que el desafío y compromiso del Gobierno de Jujuy con el municipio es trabajar codo a codo para que la disciplina crezca y se consolide en la localidad. A principios de febrero, el gobernador Carlos Sadir inauguró las obras de mejora, renovación y reacondicionamiento del polideportivo del barrio 1° de Mayo en El Carmen.

Con niños, vecinos y autoridades locales, el mandatario participó del significativo acto para ese sector de la ciudad. “Con la obra de cerramiento y la iluminación brindamos más seguridad y la posibilidad de que el espacio se pueda utilizar durante más horas”, remarcó el mandatario sobre el impacto de los trabajos ejecutados para la mejora de la calidad de vida de los residentes.