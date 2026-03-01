Jujuy Básquet cayó ante Salta

El estadio Federación fue testigo de una nueva edición del clásico del Norte que tuvo de todo: emotividad, paridad y un desenlace que volvió a ser esquivo para Jujuy Básquet. Los dirigidos por Guillermo Tasso cayeron ante Salta Basket por 97 a 92 después de dos suplementarios, en un partido que ganaba y se le escapó sobre el cierre.

Andriy Grytsak se destacó en la ofensiva local con 23 puntos, mientras que Marini aportó desde el perímetro. Del lado visitante, Abdala fue la figura con 22 tantos. Los parciales reflejan lo parejo del encuentro: 22-25, 30-22, 12-13, 18-18 y 14-19 en el segundo tiempo extra.

El conjunto jujeño tuvo pasajes de buen básquet, dominó el marcador en varios tramos y mostró variantes en ataque. Pero en los momentos calientes, cuando el partido exigía cabeza fría, falló desde la línea de tiros libres y tomó decisiones apresuradas que Salta Basket aprovechó para quedarse con un triunfo clave en la Conferencia Norte.

Los "cóndores" deberán trabajar ahora para corregir esos detalles que terminan marcando la diferencia en partidos tan parejos.