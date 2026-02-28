La Quiaca cumplió años y lo celebró con doble prueba

Desde Plaza Centenario, el intendente Dante Velazquez realizó un amplio balance luego de dos jornadas consecutivas de actividad deportiva que marcaron un hito para la ciudad de La Quiaca. El evento reunió a más de 80 competidores y evidenció el crecimiento sostenido del deporte como herramienta de integración, desarrollo social y proyección turística dentro de los festejos por un nuevo aniversario de La Quiaca.

Uno de los aspectos más destacados fue la presencia de competidores provenientes del Estado Plurinacional de Bolivia, específicamente de las ciudades de Sucre y Tarija, además de deportistas de Villazón.

EL PODIO | LUEGO DE LA JORNADA DE CICLISMO DE MONTAÑA SE ENTREGARON LOS PREMIOS.

A ello se sumó la participación de atletas de Salta, de distintos puntos de la provincia de Jujuy, de la Quebrada y de la propia ciudad de La Quiaca.

TODAS LAS CATEGORÍAS | ESTUVIERON PRESENTES

El intendente remarcó que estas jornadas no solo fueron una competencia deportiva, sino también un verdadero encuentro de confraternidad, donde el deporte funcionó como un puente de integración entre comunidades y regiones, reforzando el carácter fronterizo y estratégico de la ciudad.

Velazquez destacó el gran despliegue logístico que implicó el desarrollo de las pruebas, subrayando que se trató de un trabajo realizado "a pulmón", con recursos propios y el compromiso de múltiples áreas municipales.

El jefe comunal supervisó personalmente los recorridos y valoró especialmente la presencia de familias a lo largo de los circuitos, acompañando y alentando a los competidores.

EXIGENTE CIRCUITO | TUVO EL MOUNTAIN BIKE.

"Fue muy gratificante ver a las familias en la vera del camino, celebrando y apoyando a los deportistas. Eso demuestra que el deporte convoca, une y genera sentido de pertenencia", señaló.

Durante las jornadas se registraron actuaciones destacadas tanto de competidores internacionales como locales. El intendente mencionó especialmente el caso de un atleta proveniente de Sucre, ganador de una exigente competencia de 120 kilómetros en Uyuni, quien en La Quiaca completó un recorrido de 75 kilómetros y obtuvo el primer puesto, demostrando el alto nivel competitivo del evento.

Asimismo, resaltó la participación de deportistas locales que, aun enfrentando dificultades técnicas, priorizaron el espíritu solidario y la pasión por el deporte.

En ese marco, subrayó el orgullo que generan los atletas quiaqueños al representar a la ciudad y dejar en alto su bandera.

Ganadores

EL JEFE COMUNAL | ENTREGÓ LAS MEDALLAS A LOS COMPETIDORES.

Pedestrismo: 10 k: Rodrigo Farfán. Damas: María Cazón. En 21 k: Futh Mogro Achacollo. Damas: Miriam Chiliguay. En 30k: Francisco Barbito. Damas: Paola Serapio. Mountain bike: Miguel Jerez. Damas: Roxana Armella. Hubo participación local, provincial e internacional a lo largo de las dos pruebas.