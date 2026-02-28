Mañana inician las actividades en el gimnasio

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, anunció que mañana se retoman las actividades en el gimnasio municipal que funciona en el edificio de la Dirección de Deportes ubicado en Gobernador Tello 345 del centro de la ciudad.

El gimnasio permanecerá abierto al público de lunes a viernes en el siguiente horario: Por la mañana de 7.30 a 12 horas y por la tarde de 14 a 21 horas.

Los instructores en el turno mañana son Miguel Choque y Fernando Rossel, mientras que por la tarde trabaja el profesor Sergio Vaca.

La utilización del gimnasio, con el acompañamiento de los instructores, tiene un costo mínimo. Tres veces por semana, se abona $14 mil pesos mensuales. Los 5 días hábiles de la semana, se pagan $18 mil pesos mensuales. Se aclaró que deben abonar por oficinas de la Dirección de Rentas ubicadas en el Palacio Municipal, planta baja.

El gimnasio cuenta con aparatos modernos y todos los elementos necesarios para realizar tareas de rehabilitación física y muscular, pesas, cardio, funcional entre otras.

Paralelamente, atendiendo que se acerca el inicio de las actividades en los distintos clubes de San Pedro de Jujuy, desde la comuna que dirige el intendente Julio Bravo, se diagramó una serie de trabajos articulados con las instituciones para que puedan tener las instalaciones en optimas condiciones.

En este sentido, el subsecretario de Deportes, José Cabrera, junto a Joaquín Zeballos, subsecretario de Relaciones Institucionales, realizaron un recorrido por Sociedad de Tiro y Gimnasia, Club Independiente y Atlético Providencia.

"Fuimos recibidos por los distintos dirigentes de los clubes, se viene el inicio de año, de las actividades, porque normalmente a mediado de marzo comienza la Liga del Ramal, Asociación de Básquet, Liga de Vóley sumada a las actividades que forman parte del calendario de la dirección de deportes de la Municipalidad", apuntó el profesor Cabrera.

Durante el recorrido por los clubes, fueron tomando nota sobre los principales trabajos que deben desarrollar "lo más urgente es el desmalezado de los predios que poseen, después tema iluminación y algunas cosas internas que van saliendo que se puede articular entre el municipio y las instituciones", comentó.

Recordó que como cada inicio de año "desde el municipio el intendente Julio Bravo acompaña a los clubes para que puedan tener todas las instalaciones en condiciones teniendo en cuenta el importante trabajo de contención que brindan a los vecinos, desde niñas, niños, jóvenes, adultos, se les otorga material deportivo, subsidio para inversión en obras de infraestructura y estamos planificando como siempre lo mismo", detalló José Cabrera.